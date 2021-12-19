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В Тамбове перекроют движение общественного транспорта по ул. Красная
Сегодня, 08:58
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В связи с работами по капитальному ремонту системы водоснабжения временно с 21 по 30 декабря по ул. Красная в городе Тамбове будет перекрыто движение общественного транспорта.
На это время местные власти изменили схему движения автобусов по маршрутам №4, 7, 8, 8С, 11Т, 16, 17, 17В, 21, 23, 33, 33с, 38, 46, 57, 60М, 61, 62. Закрытый для движения участок водители общественного транспорта будут объезжать по улице Пролетарской.
Фото – «Тамбовская жизнь»
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