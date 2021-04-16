Изменилось расписание движения общественного транспорта по ряду маршрутов 0 Городские власти приняли решение скорректировать движение общественного транспорта по ряду маршрутов.

385 лет со дня основания города Тамбова 0 17 апреля, Тамбову исполнилось 385 лет со дня основания. На топких лесистых берегах Цны, в том месте, где сливается с ней речка Студенец был основан город-крепость для защиты государства от кочевников.

Жители микрорайона «Московский» выступают против точечной застройки 0 В микрорайоне «Московский» в городе Тамбове снова кипят страсти. Жители, проживающие по улице Глазкова/Агапкина, обеспокоены новыми планами застройщика построить по улице Мичуринская многоэтажный многоквартирный жилой дом секционного типа с помещениями общественного назначения на первом этаже. В

Тамбовская область окажется во власти штормового циклона 0 Сегодня фронтальная система циклона, которая идет с Украины, принесет в Тамбовскую область дожди, местами сильные, в отдельных районах не исключается первая весенняя гроза, пишет Гисметео.

В Тамбовской области сгорело еще два дома 0 Вчера в Моршанском районе в селе Новотомниково сгорело два дома, один из которых был жилым. Пострадавших, по данным МЧС, нет, как и угрозы распространения огня.

Деревню Красненькая не будут присоединять к Тамбову 0 В связи с тем, что жители деревни Красненькая выступили против присоединения к городу Тамбову, ее не будут включать в границы округа. Соответствующее решение принято на совещании в администрации Тамбовской области.

ОМОН провел военно-спортивные соревнования 0 На полигоне под Котовском сотрудники ОМОНа провели военно-спортивные соревнования, в которых приняли участие бойцы четырех спецподразделений.

Марат Баширов: «Тепловая энергетика пришла к логичному итогу. Она рушится» 0 Член рабочей группы по ЖКХ Общественного Совета Министерства регионального развития РФ, федеральный эксперт Марат Баширов прокомментировал аварию на тамбовской «ТЭЦ», которая произошла на днях.

К 1 июня должны вакцинировать 40% населения 0 Сотрудники региональной системы здравоохранения подвели итоги за 2020 год, который оказался сложным для всех, но основной удар на себя приняли именно медработники.

Утренники в детсадах будут проводить без родителей до 2022 года 0 Родители детей просят губернатора снять запрет на присутствие родителей при проведении праздничных мероприятий в детских садах.

Для отдельных категорий граждан продлен режим самоизоляции 0 Глава администрации Тамбовской области принял решение продлить до конца апреля режим самоизоляции для отдельных категорий граждан.

В селе Троицкая Вихляйка сгорел 21 дом 0 В Сосновском районе в селе Троицкая Вихляйка произошел пожар, в результате которого сгорел 21 дом, в том числе 4 жилых и 13 пустующих домов, а также 4 дачи.

Проект застройки жилого квартала в центре Тамбова отклонен 0 Окончательно подведены итоги общественных обсуждений по проекту многоэтажной застройки в границах улиц Ленинградской, Базарной, Комсомольской и Карла Маркса.

С субботы движение по улице Базарная будет приостановлено 0 Возобновляются ремонтные работы на мосту по ул. Базарная в городе Тамбове, поэтому с 17 апреля движение автотранспорта и пешеходов по улице Базарная будет приостановлено.

Завтра завершится отопительный сезон в Тамбове 0 Врип главы города Тамбова Максим Косенков подписал постановление о завершении с 15 апреля отопительного сезона в областном центре.

Студенты Школы фермера изучают садоводство на практике 0 В Школе фермера продолжаются практические занятия. Так, 12 апреля урок был посвящен обрезке яблонь в интенсивном саду. Практическое занятие проходило в центре развития садоводства имени В.Г.Муханина.

Власти города Тамбова не спешат завершать отопительный сезон 0 Врип главы города Тамбова Максим Косенков сообщил, что в ближайшие дни в областном центре не планируют завершать отопительный сезон.

Тамбовские лесоводы благоустраивают места отдыха 0 На территории тамбовских лесов 365 мест для отдыха в лесах. В настоящее время лесоводы благоустраивают данные места: очищают территории от мусора, обновляют малые архитектурные формы, ремонтируют лавочки и беседки.

В центре Тамбова временно закрыли шаурмичную 0 Роспотребнадзор по Тамбовской области временно приостановил деятельность заведения по продаже шаурмы в районе Комсомольской площади. Решение было принято после контрольного мероприятия, по результатам которого выявлены нарушения санитарных требований.

В Сосновском районе со скандалом проходят слушания по переводу земли 0 12 и 13 апреля в населённых пунктах Дегтянского сельского совета Сосновского района проходят общественные обсуждения по вопросу внесений изменений в генеральный план сельсовета.