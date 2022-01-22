|
|
В 2,6 млрд рублей обойдется ремонт дороги «Северный обход»
10 февраля планируют объявить победителя в торгах по капитальному ремонту части автодороги Р-208 «Тамбов – Пенза» (9 – 19 км) – «Северный обход». Стоимость проекта 2,57 млрд рублей. Работы должны выполнить в течение трех лет.
Заказчиком выступает Упрдор «Москва-Волгоград».
Фото – администрация Тамбовского района
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
В Моршанском районе в результате ДТП на участке дороги «Тамбов-Шацк» пострадало четыре человека. Водитель легкого автомобиля не учел дорожные и погодные условия, из-за чего машину занесло, в результате машина врезалась в отбойник.
10 февраля планируют объявить победителя в торгах по капитальному ремонту части автодороги Р-208 «Тамбов – Пенза» (9 – 19 км) – «Северный обход». Стоимость проекта 2,57 млрд рублей. Работы должны выполнить в течение трех лет.
В Тамбовской области по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется три региональных проекта, предусматривающих создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса, для работы самозанятых граждан, а также
Администрация Тамбовского государственного технического университета сообщает, что для входа на территорию университета студентов ТГТУ предъявление QR-кодов требовать не будут.
Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров объявил конкурс по уборке снега для муниципальных образований. В конце зимнего сезона победитель получит современную коммунальную технику для уборки муниципалитета - снегоочиститель на базе КАМАЗа.
Аналитическая группа ING специально для издания Forbes провела исследование благосостояния российского населения. По мнению экспертов, пандемия усугубила разрыв между «богатыми» и «бедными». Абсолютным лидером по падению доходов населения является Тамбовская область.
Продолжаются судебные разбирательства, связанные с выборами депутатов в 2021 году. На днях состоялось судебное заседание в Октябрьском районном суде по обжалованию итогов выборов на участке № 750 в городе Тамбове.
Прокуратурой Ленинского района г. Тамбова проведена проверка по факту обрушения стены многоквартирного дома по ул. Октябрьская в августе прошлого года.
Арбитражный суд Тамбовской области принял решение о признании банкротом ООО «Элитстрой». Скандально известный застройщик забросил строительство жилого дома № 46 по ул. Коммунальная в городе Тамбове. Инициатором банкротства выступил Фонд защиты прав граждан.
На фоне возможного введения обязательных QR-кодов для прохождения в корпуса ТГТУ студенты сформировали инициативную группу. Инициативная группа студентов планирует провести собрание против обязательного введения кодов, а также обратиться в адрес руководства университета и прокуратуры.
Отдавая дань уважения тем, кто проявил высочайшую силу духа, самоотверженность, героизм, выполняя боевой долг, в музейной комнате «Боевой славы», расположенной по адресу ул. Гоголевская, 88 а, накануне празднования очередной годовщины вывода советских войск из Афганистана, Правление ММО ТО ООО
Октябрьский районный суд Тамбова приступил к рассмотрению дела в отношении бывшего гендиректора ООО «Тамбовстроймеханизация» Мурата Габуева, его брат Арсен Габуев занимает должность заместителя главы администрации области, курирует строительство и дороги.
Задержанный и.о. заместителя главы администрации Тамбовской области Владимир Громов уволился по собственному желанию.
Прокуратурой Мучкапского района по результатам проверки было установлено, что вопреки требованиям действующего законодательства лекарственное обеспечение отдельной категории лиц осуществлялось ненадлежащим образом.
В администрации Тамбовской области потребовали решить проблему с очисткой от снега взлетно-посадочной полосы аэропорта «Тамбов». На днях из-за непогоды было отменено около десяти рейсов.
15 февраля врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров проведет «Прямую линию» с жителями региона. Интересующие граждан вопросы они могут направлять...
Остается неделя до завершения процедуры приема заявок на должность главы администрации города Тамбова. По информации портала «НТ» до сих пор не подано ни одного заявления. Претенденты на этот пост могут подать заявку до 26 января.
Тамбовская область присоединилась к всероссийской акции «Ёлки, палки и щепа». Собранные по городу деревья (сосны, елки) на производственной базе АО «ТСК» пропускают через дробильную машину, а потом щепу использует для своих нужд тамбовский ипподром в качестве настила.
Каждый день поступает информация о распространении нового штамма коронавируса на территории страны, волна затронет и Тамбовскую область. По прогнозам экспертов в ближайшее время волна заболеваемости достигнет своего пика.
В рамках указаний федерального центра в Тамбовской области будет разработана региональная Стратегия развития территориального общественного самоуправления.
Вчера в администрации города Котовска сотрудники правоохранительных органов провели очередные обыски, теперь в рамках уголовного дела о реконструкции местного парка культуры и отдыха. В кабинетах чиновников проводили изъятие документов, а также опрашивали сотрудников.