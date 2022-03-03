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Следователи займутся вопросом выделения земель многодетным семьям
Сегодня, 09:24
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После череды публикаций, в том числе на сайте ИА «Тамбов-информ» руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области инициировано проведение процессуальной проверки по вопросу выделения земель многодетным семьям в Тамбовском районе.
Почти 10 лет назад многодетные семьи Тамбовского района получили земельные участки в селе Куксово, которые находятся в болоте, без возможности подъезда и проведения коммуникаций. На деле это действительно оказалось так.
Позже эти земли включили в зону подтопления, что и сделало невозможным строительство на них жилых домов.
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