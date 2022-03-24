Ситуация на рынке труда в области остается напряженной Комментариев: 0



Председатель обкома профсоюза Владимир Тодосейчук в своем докладе отметил, что ситуация на рынке труда в регионе непростая. Особое внимание Владимир Тодосейчук уделил развитию социального партнерства в жилищно-коммунальном комплексе нашего региона, реализации профсоюзных задач в сфере оплаты труда, осуществлению правозащитной работы и обеспечению профсоюзного контроля в сфере охраны труда.



Условия труда должны быть достойными, но степень износа основных фондов по области превышает 60%. Как раз одной из основных причин неблагоприятных условий труда является наличие на предприятиях значительной доли изношенного оборудования, - отметил Владимир Тодосейчук.



Председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артем Александров отметил, что в непростых экономических условиях важно усиление защиты трудовых прав граждан.



Действительно в Тамбовской области складывается непростая ситуация на рынке труда. Суммарная просроченная задолженность по заработной плате работникам составила 58 млн рублей и увеличилась по сравнению с 1 февраля 2022 года на 11,6 %. Это один из самых высоких показателей в ЦФО.



По состоянию на 1 марта 2022 г. 663 человека имели просроченную задолженность по заработной плате, размер невыплаченной в срок заработной платы в расчете на одного работника в среднем составил 88,3 тыс. рублей. На днях состоялся пленум Тамбовского обкома профсоюза работников жизнеобеспечения. Основным пунктом повестки дня стало подведение итогов работы за 2021 год и определение задач областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения на 2022 год.Председатель обкома профсоюза Владимир Тодосейчук в своем докладе отметил, что ситуация на рынке труда в регионе непростая. Особое внимание Владимир Тодосейчук уделил развитию социального партнерства в жилищно-коммунальном комплексе нашего региона, реализации профсоюзных задач в сфере оплаты труда, осуществлению правозащитной работы и обеспечению профсоюзного контроля в сфере охраны труда.Условия труда должны быть достойными, но степень износа основных фондов по области превышает 60%. Как раз одной из основных причин неблагоприятных условий труда является наличие на предприятиях значительной доли изношенного оборудования, - отметил Владимир Тодосейчук.Председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артем Александров отметил, что в непростых экономических условиях важно усиление защиты трудовых прав граждан.Действительно в Тамбовской области складывается непростая ситуация на рынке труда. Суммарная просроченная задолженность по заработной плате работникам составила 58 млн рублей и увеличилась по сравнению с 1 февраля 2022 года на 11,6 %. Это один из самых высоких показателей в ЦФО.По состоянию на 1 марта 2022 г. 663 человека имели просроченную задолженность по заработной плате, размер невыплаченной в срок заработной платы в расчете на одного работника в среднем составил 88,3 тыс. рублей.



