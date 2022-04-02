После освобождения из мест лишения свободы мужчина совершил нападение 0 В больнице Мичуринска скончался мужчина после избиения на вокзале. Нападение совершил бывший заключенный, который возвращался домой.

В Тамбове пройдёт акция «Будь уверен! Будь здоров!» 0 С 6 по 8 апреля в городе Тамбове пройдёт всероссийская акция «Будь уверен! Будь здоров!» (0+) по проверке бытовых тонометров.

Каждый пятый дом в Тамбовской области не оборудованным водопроводом 0 По информации Тамбовстата в среднем на одного жителя области приходится 32,1 кв. метров общей площади жилых помещений.

Сегодня ожидаются порывы ветра до 19 м/с 0 По информации МЧС сегодня в Тамбовской области ожидается ухудшение погодных условий порывы ветра до 19 м/с. Кроме того, будет похолодание почти на 10 градусов по сравнению с температурой воздуха в субботу.

Начальник юротдела в медучреждении подозревается в получении взятки 0 Начальник юридического отдела медицинского учреждения в Тамбовской области подозревается в получении взятки за совершение незаконных действий, которые способствовали победе определённых участников торгов (аукциона) по закупке изделий медицинского назначения.

Уваровский полигон планируют рекультивировать 0 В 2022 году в рамках национального проекта намечена разработка проектной документации рекультивации территории мусорного полигона в городе Уварово.

Жители Тулиновки требуют от властей полноценный медпункт в центре села 0 Жители села Тулиновка в Тамбовском районе снова поднимают вопрос о качественной медицинской помощи на территории поселка. Очередное обращение поступило в адрес врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова.

Тамбовский крытый рынок признан лучшим в России 0 Вчера состоялась церемония награждения победителя Всероссийского конкурса «Лучшее предприятие торговли продовольственными товарами Российской Федерации» в номинации «Лучший розничный рынок» им стало ООО «Новый рынок», общество обслуживает крытый рынок в центре Тамбова.

В суд передадут дело в отношении экс-директора ФК «Тамбов» 0 Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ФК «Тамбов» Ольги Коноваловой, которую обвиняют в мошенничестве с бюджетными средствами.

Прокуратура требует признать недействительной концессию в Котовске 0 Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск о признании недействительной концессии между администрацией г. Котовска и ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО». Общество с 2017 года реализует проект по строительству и обслуживанию котельных в моногороде.

Не выдержал критики: глава Сампурского района ушел в отставку 0 Глава Сампурского района Николай Евдокимов подал в отставку. Должность он занимал с 2015 года, повторно был переизбран в конце 2020 года.

Попытка обгона на дороге привела к ДТП 0 Вчера в Рассказово произошло ДТП молодая особа, управлявшая автомобилем «ВАЗ-21104», при выполнении обгона столкнулась с движущимся впереди автомобилем, который поворачивал налево.

Тамбовский горизбирком ликвидируют 0 Вчера депутаты Тамбовской городской Думы приняли решение о ликвидации избирательной комиссии города Тамбова. Избирательная комиссия города Тамбова была создана в марте 2016 года.

Депутаты удовлетворены ремонтом и содержанием дорог 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутаты почти единогласно признали работу администрации города по ремонту и содержанию дорог за 2021 год удовлетворительной. По мнению народных избранников, работа вышла на качественно новый уровень, отчет был внесен главой администрацией Максимом

В Тамбове проходит форум «Цифровая прокачка региона» 0 В Тамбове проходит стратегическая сессия «Цифровая прокачка региона. Тамбовская область». В наш регион приехали эксперты по внедрению цифровых технологий в агропромышленном комплексе страны.

АО «ТСК» закупила более 600 контейнеров для ТКО 0 АО «Тамбовская сетевая компания» закупило 620 новых контейнеров для ТКО. В частности, региональным оператором было приобретено 220 пластиковых контейнеров с крышкой объёмом 1,1 куб.м., 300 металлических контейнеров объёмом 0,75 куб.м., а также 100 оцинкованных контейнеров объёмом 1,1 куб.м. Такое

В отношении гендиректора строительной компании «Козерог» возбуждено уголовное дело 0 По факту не выплаты заработной платы в отношении генерального директора строительной фирмы «Козерог» Павла Горбунова возбуждено уголовное дело. По информации СК с ноября прошлого года по февраль этого года не выплачивал заработную плату 117-ти работникам, общая сумма задолженности превышает 13 млн

На 12% выросло количество изъятых из незаконного оборота наркотических средств 0 На заседании Антинаркотической комиссии Тамбовской области обсудили итоги мониторинга наркоситуации в регионе и задачи по стабилизации наркотической обстановки в текущем году.

Эксперты высказались насчет движения «Тамбовская земля» 0 На днях было объявлено о создании движения «Тамбовская земля», цель которого выявлять застарелые социально-экономические проблемы региона и предлагать властям пути их решения. Советник врио главы администрации Тамбовской области Алексей Кондратьев считает, что власть и общество должны работать в

УК «Новый век» задолжало за один дом ПАО «Квадра» почти миллион рублей 0 Управляющая компания «Новый век» оказалась в поле зрения правоохранительных органов. По обращению жильцов дома № 82 по ул. Мичуринская прокуратура провела проверку, как оказалось управляющая компания злостный неплательщик за поставленные энергоресурсы. Лишь перед ПАО «Квадра» по состоянию на 22