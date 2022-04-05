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Алексей Поздняков назначен на новый срок
Депутаты Рассказовского районного совета приняли решение избрать главой района на новый срок действующего руководителя Алексея Позднякова.
Чиновник возглавляет района с 2016 года, ранее работал в администрации города Тамбова. Алексей Поздняков родился в 1983 году.
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