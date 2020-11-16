Николай Евдокимов остается главой Сампурского района 0 Сегодня депутаты Сампурского районного Совета народных депутатов приняли решение переизбрать главой муниципального образования Николая Евдокимова, который с 2015 года занимает должность главы района.

Процент захоронения ТКО может снизиться почти в шесть раз 0 Региональный оператор по обращению с ТКО в Тамбовской области АО «Тамбовская сетевая компания» представил проект экотехнопарка «Центральный» на территории Сосновского района.

Александру Гурову – 75 лет 0 Сегодня свой юбилей отмечает Александр Иванович Гуров, которому исполнилось 75 лет. Генерал-лейтенант милиции в отставке, генерал-майор ФСК России в отставке. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации III—V созывов с 18 января 2000 по 21 декабря 2011.

В общественном транспорте проводят санобработку 0 В связи с ростом количества заболевших коронавирусом в общественном транспорте на постоянной основе проводят санобработку салонов автобусов.

Следователи устанавливают обстоятельства выпадения ребенка из окна 0 Вчера в городе Тамбове из окна жилого дома по улице Лермонтовской с четвертого этажа выпала 4-летняя девочка.

«Мисс Грацией» стала девушка из Жердевского района 0 В Тамбовской области в рамках конкурса «Мисс Тамбовская область-2020» была выбрана самая грациозная конкурсантка.

Из-за неблагоприятной погоды произошло смертельное ДТП 0 Вчера на трассе в Сосновском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

В Моршанском лесхозе открыли новую пилораму 0 В поселке Вяжли в Моршанском районе на базе лесхоза был открыт второй цех по переработке мелкотоварной древесины. Производительность цеха - 1,2 тысяч кубометра тарной доски в год.

16 тракторов убирали город после снегопада 0 Первый снегопад в новом сезоне не застал коммунальщиков врасплох.

В регионе объявлено экстренное предупреждение 0 МЧС объявило об экстренном предупреждении в связи с ухудшением погодных условий в Тамбовской области. Ожидается налипание мокрого снега и местами гололед. Если вы еще на автомобиле не поменяли летние на зимние шины, то рекомендуем оставаться дома.

На храм Феофана Затворника водрузили крест 0 На строящийся храм в честь святителя Феофана Затворника, который располагается в городе Тамбове на улице Комиссара Московского, установили крест и купол. Молебен с освящением ключевых элементов культового сооружения совершили священник Димитрий Пимкин.

Заброшенный рынок на ул. Сенько в городе Тамбове приведут в порядок 0 Вчера руководство города во время традиционного объезда побывало на заброшенном рынке на ул. Сенько города Тамбова.

От коронавируса скончалась бывшая судья Моршанского районного суда 0 На днях от коронавируса умерла бывшая судья Моршанского районного суда Вера Лужецкая, - сообщает портал «ПроТамбов». Болезнь у нее протекала в тяжелой форме, она скончалась меньше чем за месяц после госпитализации.

Коммунальщиков обязали в кратчайшие сроки устранить места разрытий 0 Контрольный комитет администрации города Тамбова вместе с МКУ «Дирекция городских дорог» провел рейдовое мероприятие по выявлению случаев невыполнения ресурсопостащиками правил благоустройства

При реконструкции «Спартака» выявлено завышение объемов выполненных работ 0 Контрольно-счетная палата города Тамбова провела проверку финансово – хозяйственной деятельности МАУ стадион «Спартак», в том числе расходования бюджетных средств на реконструкцию стадиона. Контрольное мероприятие было инициировано депутатом Тамбовской городской Думы Артемом Александровым.

Администрация города пытается оспорить стройку в Пригородном лесу 0 Администрация города Тамбова в очередной раз обратилась в суд к управлению градостроительства и архитектуры Тамбовской области и ООО «СтройРеспект» о признании разрешения на строительство многоквартирного дома в Пригородном лесу незаконным.

На базе Управления образования прошли Питиримовские чтения 0 Вчера на базе Управления образования и науки Тамбовской области прошли Питиримовские духовно-образовательные чтения.

В Тамбовской области увеличилась смертность от коронавируса 0 В Тамбовской области за последние дни умерло девять человек, таким образом, общее число жертв составляет 65 человек. В один из дней умерло пять человек.

В селе Стрельцы впервые за 45 лет отремонтировали дом культуры 0 В селе Стрельцы впервые за 45 лет отремонтировали местный дом культуры в рамках программы «Культура».