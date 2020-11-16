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Николай Евдокимов остается главой Сампурского района
Вчера, 14:54
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Сегодня депутаты Сампурского районного Совета народных депутатов приняли решение переизбрать главой муниципального образования Николая Евдокимова, который с 2015 года занимает должность главы района.
Евдокимов Николай Николаевич родился 21 августа 1966 года в селе Верхоценье Сампурского района Тамбовской области.
Трудовую деятельность Николай Николаевич начал в 1983 году в колхозе «Маяк Ленина» Сампурского района Тамбовской области.
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