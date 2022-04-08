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Торговая наценка на сахар достигает 30%
Вчера, 20:24
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Жители Тамбовской области возмущены значительным ростом продовольственных цен, на этот счет в адрес врио главы администрации Тамбовской области продолжают поступать обращения граждан, недовольных высокими ценами в магазинах на продукты питания, в том числе сахар.
В частности жители Инжавинского района написал Максиму Егорову следующее: «В прошлое моё обращение мне ответили, вопрос решается и порекомендовали обратиться в федеральную антимонопольную службу что я и сделал. Вы не поверите, мой вопрос был тут же решён, цена на сахар с 85 рублей тут же изменилась на 95 рублей, а местами за фасованный пакет в 800 грамм мы платим 100 рублей. Решение было быстрым, только люди не об этом просили», - написал житель Инжавинского района.
Отвечать было поручено администрации Инжавинского района. Местные власти пояснили, что в Инжавинском районе можно приобрести сахар по цене в пределах от 63,99 руб. до 103,33 руб. за килограмм в зависимости от поставщиков. При этом существующая торговая наценка на сахар не превышает 30 процентов.
Напомним, что месяц назад власти обещали удержать наценку в торговых сетях в пределах 5%.
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