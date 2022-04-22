Олегу Бетину присвоили звание Почетный гражданин Тамбовской области 0 Вчера депутаты Тамбовской областной Думы приняли решение о присвоении звания Почётный гражданин Тамбовской области бывшему руководителю региона Олегу Бетину.

Китайская фирма требует от предпринимателей из Тамбова 620 тысяч рублей 0 В арбитражный суд Тамбовской области поступили исковые заявления от «Альфа Групп Ко., Лтд» (компания из КНР) о взыскании с предпринимателей из Тамбова денежных средств. Фирма является обладателем исключительного права на изображение героев корейско-китайского мультсериала «Супер Крылья: Джетт и его

Рабочие ТВРЗ требуют индексации заработной платы 0 Складывается непростая ситуация на Тамбовском вагоноремонтном заводе. По словам рабочих, ключевая проблема низкая заработная плата при тяжелых условиях труда.

Россельхозбанк возобновил приём заявок на сельскую ипотеку по новым условиям 0 Россельхозбанк с 22 апреля принимает заявки на сельскую ипотеку. Льготная ставка сохранена: клиенты могут приобрести жильё в сельской местности с помощью кредита под 3%. Теперь сельская ипотека может быть направлена только на индивидуальное строительство жилья (ИЖС) и покупку готового загородного

На майские праздники сняли ковидные ограничения 0 В администрации Тамбовской области приняли решение снять ковидные ограничения на проведение массовых мероприятий, которые будут посвящены майским праздникам.

Под Котовском обнаружен артиллерийский снаряд 0 По информации Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации под Котовском в лесополосе был найден артиллерийский снаряд. На место сразу же выехали специалисты.

Гарантийные дороги в Тамбове разваливаются 0 В городе Тамбове активно проходит инспектирование недавно отремонтированных дорог. В частности депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров исследовал дороги по ул. Киквидзе и ул. Гастелло, которые буквально рассыпаются на глазах.

В Тамбове пройдёт Пасхальный крестный ход (0+) 0 24 апреля в городе Тамбове митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий возглавит пасхальный крестный ход, который начнется в 15 часов от Покровского собора (0+).

Руководителем зеленхоза назначали Елену Бастрыкину 0 Решение руководства города Тамбова новым директором «Дирекции благоустройства и озеленения» назначена Елена Бастрыкина, работавшая ранее заместителем директора учреждения.

Сегодня в Тамбове проверят систему оповещения 0 Сегодня в Тамбове в 10.00 часов проверят готовность системы оповещения населения в экстренных ситуациях.

Бывшего гендиректора «Тамбовхимпромстроя» будут судить 0 Утверждено обновительное заключение в отношении бывшего гендиректора «Тамбовхимпромстроя» Александра Качкина, обвиняемого в превышении полномочий руководителя коммерческой организации для извлечения личных выгод (ч.1 ст. 201 УК РФ) и мошенническом хищении чужого имущества (ч. 4 ст.159 УК РФ).

Самым богатым в облдуме оказался депутат от партии «Единая Россия» 0 Опубликованы сведения о доходах и расходах депутатов Тамбовской областной Думы за 2021 год. Самым богатым депутатом законодательного собрания вновь стала Лидия Гурова (фракция «Единая Россия»), заработав 112 миллионов рублей. Депутат занимается бизнесом в области швейного производства.

Тамбовские сенаторы заработали миллионы рублей 0 Опубликованы доходы сенаторов от Тамбовской области Александра Никитина и Михаила Белоусова за 2021 год.

Доцента мичуринского вуза поместили под домашний арест 0 Доцента мичуринского вуза обвиняемого в хищении 10 млн бюджетных рублей суд отправил под домашний арест.

Анну Курманову назначали заместителем главы администрации города 0 На пост заместителя главы администрации города Тамбова по вопросам ЖКХ назначена Анна Курманова, - сообщает портал «ПроТамбов».

В Мичуринскую больницу поступило новое оборудование 0 В больницу имени С. Брюхоненко в городе Мичуринске поступило новое медицинское оборудование. Лечебное учреждение пополнилось: кислородными концентраторами, прикроватными мониторами, двумя аппаратами для вентиляции легких и наркозно-дыхательный аппарат.

Для полицейских хотят построить ведомственное жилье 0 На ул. Н. Вирты в городе Тамбове УМВД России по Тамбовской области планирует построить многоэтажный жилой дом за 180 млн рублей для своих сотрудников. Согласно проектной документации в девятиэтажном двухсекционном кирпичном здании предусмотрена 81 квартира: 45 – однокомнатных и 36 – двухкомнатных.

За 2021 год снизились реальные доходы граждан 0 По информации Тамбовстата денежные доходы населения Тамбовской области в январе-декабре 2021 г. составили 356039,0 млн.рублей или в расчете на душу населения 29836 рублей 40 коп.

Продолжается рост цен на отдельные продукты питания 0 По информации службы статистики и оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка Тамбовской области продолжается рост цен на отдельные продукты питания.

Депутаты и общественники раскритиковали контроль за реализацией концессии 0 15 апреля должно было состояться второе заседание рабочей группы по мониторингу за исполнением «РКС-Тамбов» концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения. Заседания не было по причине отсутствия кворума, многие чиновники по тем или иным причинам не смогли