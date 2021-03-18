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Фирма из Твери требует от аэропорта «Тамбов» вернуть имущество
18 марта 2021
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АО «Ремонтно-эксплуатационное объединение» из Твери требует через суд у аэропорта «Тамбова» вернуть имущество. Речь идёт о возвращении спецоборудования, в том числе: радиолокатора, несколько радиостанций, радиомаркеров, пеленгаторов и пультов. Автоматический радиопеленгатор предназначен для автоматического измерения пеленга на воздушное судно.
По мнению истца, аэропорт незаконно владеет вышеуказанным оборудованием, стоимость которого достигает 3 млн рублей.
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