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Любимый вид отдыха - путешествия по странам

Сегодня, 09:39
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Любимый вид отдыха - путешествия по странамКомпания SuperJob провела опрос среди жителей города Тамбова по вопросу предпочтений по видам отдыха. По результатам исследования самый любимый вид отдыха – путешествия по странам мира и городам.

На втором месте пляжный отдых, далее идет домососедство, отдых в деревне.

В любые сезоны путешествия, пляжный отдых и экскурсии более популярны среди женщин.

Автор фото - Mac Qin
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