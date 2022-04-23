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Любимый вид отдыха - путешествия по странам
Сегодня, 09:39
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Компания SuperJob провела опрос среди жителей города Тамбова по вопросу предпочтений по видам отдыха. По результатам исследования самый любимый вид отдыха – путешествия по странам мира и городам.
На втором месте пляжный отдых, далее идет домососедство, отдых в деревне.
В любые сезоны путешествия, пляжный отдых и экскурсии более популярны среди женщин.
Автор фото - Mac Qin
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