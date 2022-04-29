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По мере просыхания грунтовых дорог работы по грейдированию будут продолжены

Сегодня, 08:04
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По мере просыхания грунтовых дорог работы по грейдированию будут продолженыЕсли в городах Тамбовской области жители жалуются на плохой асфальт, то в сельской местности рады и грейдированию.

Грейдирование дорог – это выравнивание дорожного покрытия с целью получения нужного профиля и уклона. Выполняется эта процедура на дорогах с грунтовым покрытием.

В частности жители Староюрьевского района через сайт Максима Егорова пожаловались, что власти Вишнёвского сельсовета не проводят работы по грейдированию.

В ответ им власти пообещали провести работы - «по мере просыхания грунтовых дорог работы по грейдированию будут продолжены».
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