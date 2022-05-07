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В администрации прокомментировали «повышение зарплаты» главе
Вчера, 08:25
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СМИ «Блокнот Тамбов» обратилось в администрацию города Тамбова с просьбой прокомментировать решение депутатов увеличить ежемесячное денежное поощрение главе администрации города Тамбова с 6,8 до 8,3 должностных окладов.
В администрации города пояснили, что информация, распространенная в СМИ и отдельными депутатами «неверная и не соответствующая действительности».
Действительно, депутаты приняли решение повысить «зарплату» руководителю администрации, но Максим Косенков заявил, что: «дополнительные соглашения не подписывались, и, как он сам сообщил депутатам городской Думы, подписывать допсоглашения он (Косенков) не намерен».
При этом согласно решению Думы, которое вступило в силу на главу города (председателя гордумы) возложена обязанность заключить дополнительное соглашение, как раз о повышении вознаграждения с главой администрации города.
Выходит, что глава администрации не намерен исполнять решение депутатов или возможно, это линия защиты, когда решение о повышении вознаграждения перешло в публичную плоскость. Первоначально тему поднял депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, который сам не поддержал решение.
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