В Тамбовской области капитально отремонтируют 291 многоэтажку 0 В 2022 году в Тамбовской области по программе капремонта планируют отремонтировать 291 многоквартирный дом. На работы будет выделено 625 миллионов рублей. Сейчас в области выбирают подрядчиков, заключают с ними договоры. Ремонтные работы ведутся в 10 многоквартирных домах.

Максим Косенков не стал возражать против повышения себе вознаграждения 0 Не стихают обсуждения вокруг решения депутатов увеличить вознаграждение главе администрации города Тамбова. Это решение было принято на последнем заседании гордумы по предложению руководства представительного органа.

Жителей Тамбовской области ожидает прохладная погода 0 В ближайшие дни в Тамбовской области ожидаются дожди и ночные заморозки. Днем температура воздуха не будет выше 15 градусов тепла.

«Электроприбор» продает земли 0 Завод АО «Электроприбор» принял решение продать четыре земельных участка, подходящих для сельскохозяйственной деятельности в Знаменском районе.

Депутаты повысили содержание главы администрации города 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутаты решили увеличить ежемесячное денежное поощрение главе администрации города Тамбова в размере с 6,8 до 8,3 должностных окладов. А также ввели в ведущую группу должностей должность советника главы администрации города Тамбова.

В Тамбове пройдет библионочь 0 27 мая в Тамбове на базе библиотеки им. А.С. Пушкина, а также на других площадках пройдет всероссийская акция библионочь (0+).

Сегодня день общецерковного поминовения усопших 0 Сегодня православные жители Тамбовской области отмечают радоницу - день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших в народной традиции восточных славян.

Тамбовская область отправила очередную помощь на Донбасс 0 Вчера из Тамбовской области был отправлен вагон с помощью в ЛДНР. Этот вагон с 35 тоннами груза станет частью «Поезда помощи».

Олегу Бетину вручили областную награду 0 1 мая в администрации Тамбовской области прошло вручение жителям региона государственных наград и наград Тамбовской области. В числе отличившихся оказался бывший руководитель региона Олег Бетин, ему присвоено звание «Почетный гражданин Тамбовской области».

По мере просыхания грунтовых дорог работы по грейдированию будут продолжены 0 Если в городах Тамбовской области жители жалуются на плохой асфальт, то в сельской местности рады и грейдированию.

Тамбовчан ждет минусовая температура 0 В ночь с 30 апреля на 1 мая жителей Тамбовской области ждет минусовая температура.

На Студенце прошел ежегодный субботник 0 Сегодня прошел субботник на Студенце - традиционное весеннее мероприятие в месте основания города-крепости Тамбов. Как и в прошлом году, субботник прошел в районе дачных кооперативов.

Депутаты решили продать помещение в доме за 1,1 млн рублей 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы разгорелись жаркие дебаты вокруг приватизации нежилого помещения (де-факто квартиры) в жилом доме по ул. Красносельская, 3 площадью 52,3 кв. м.

Прекращено одно из уголовных дел в отношении Павла Горбунова 0 В отношении генерального директора ООО «СЗ «Компания Козерог» Павла Горбунова следственные органы приняли решение прекратить уголовное дело по факту невыплаты заработной платы.

В Тамбове не стали переименовывать Рассказовское шоссе в шоссе Героев Донбасса 0 Совет по наименованию и переименованию Тамбовской городской Думы рассмотрел предложение регионального отделения партии «Справедливая Россия – за правду» о переименовании в городе Тамбове Рассказовского шоссе в шоссе Героев Донбасса.

В Тамбове стартовал фестиваль цветов 0 Вчера в Тамбове стартовал XIV Фестиваль цветов (0+), участники расположились в парке культуры и отдыха. Садоводы со всей области и не только представят гостям комнатные растения, цветочную рассаду, саженцы плодовых деревьев и декоративные кустарники.

ТВРЗ получит заказы на 3 млрд рублей 0 «Тамбовский вагоноремонтный завод» (ТВРЗ, филиал структуры РЖД АО «Вагонреммаш») получил дополнительные заказы на сумму более 3 млрд руб. Об этом заявило руководство области на встрече с работниками. Дополнительно на заводе планируют создать более 300 рабочих мест.

Жители пос. Тамбовский лесхоз ждут реакцию от властей на застройку Пригородного леса 0 День ото дня ситуация в пос. Тамбовский лесхоз по застройке участка прибрежной зоны площадью 6 тыс. кв.м. обостряется. Застройщик участка по ул. Лесная намерен оградить берег и лес бетонным забором. Жители категорически против, они выстроились живой цепью на пути строительной техники.

Директор «Парка культуры и отдыха» Мичуринска подозревается в преступлении 0 По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха» города Мичуринска Людмилы Сарафановой, подозреваемой в превышении должностных полномочий.

В Тамбове прошла акция в поддержку армии 0 27 апреля на площади «Музыки» в Тамбове прошел митинг в поддержку спецоперации российской армии на Украине. По информации региональных властей в мероприятии приняли участие около 7 тыс. человек.