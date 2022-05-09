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В Тамбове стартует Рыбаковский фестиваль

Сегодня, 09:47
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В Тамбове стартует Рыбаковский фестивальСегодня в Тамбове стартует XV юбилейный театральный фестиваль имени Николая Рыбакова (12+). Фестиваль проходит на базе Тамбовского драмтеатра.

На открытии государственный академический Малый театр России покажет комедию в двух частях по пьесе Николая Островского «Не всё коту масленица» (12+).

Фестиваль продлится до 19 мая.

Фото – Андрея Черных
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