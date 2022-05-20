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На следующей неделе жителей области теплая жаркая погода
На следующей неделе в Тамбовской области температура воздуха в четверг достигнет 22 градусов тепла. Временами возможны осадки в виде дождя.
Завтра в Тамбове ночью столбик термометра опустится до +6 градусов. Облачно, пройдёт небольшой кратковременный дождь, а днём нас ожидает +10.
Фото: Алексей Бучнев
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На следующей неделе в Тамбовской области температура воздуха в четверг достигнет 22 градусов тепла. Временами возможны осадки в виде дождя.
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