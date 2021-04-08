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На следующей неделе ожидается до +21 градуса
По-настоящему теплая весенняя погода приходит в Тамбовскую область. На следующей неделе ожидается до +21 градуса и осадки не прогнозируются. Уже на выходных днём будет до +11 градусов, ночью столбик термометра будет около нуля градусов тепла.
Фото: Анна Калинина
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По-настоящему теплая весенняя погода приходит в Тамбовскую область. На следующей неделе ожидается до +21 градуса и осадки не прогнозируются. Уже на выходных днём будет до +11 градусов, ночью столбик термометра будет около нуля градусов тепла.
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