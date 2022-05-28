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День пограничника в Мичуринске прошел под флагом союза ветеранов Афганистана
Сегодня, 14:14
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Ежегодно в конце мая в России отмечается День пограничника. 28 мая 2022 г. в г. Мичуринске прошли празднования, посвящённые этой воинской дате. Пограничным войскам исполнился 101 год. Традиционно встречу сослуживцев в этот день организуют члены ММО ТО ООО «РСВА». Они с трудом себе представляют, что такое событие можно пропустить. По этой причине с начала мая Председатель Правления Игорь Иванович Волков и помощник Председателя Правления Надежда Александровна Портных приступили к обсуждению плана проведения данного мероприятия.
Действительно, сделать это было крайне сложно: улицы в эту памятную дату наводняют военные в зеленых фуражках, а по телевидению звучат слова благодарности тем, кто защищает границы нашей страны. А это отнюдь не простая задача: ведь в мире нет ни одного другого государства с таким количеством соседей.
Профессиональный праздник российские пограничники отмечают 28 мая. Эта дата была установлена Указом Президента РФ № 1011 от 23 мая 1994 года «в целях возрождения исторических традиций России и её пограничных войск». Конец весны был выбран не случайно: в 1918 году именно в это время Совнарком основал Пограничную охрану и ее Главное управление, в подчинение которого перешли офицеры бывшего Управления отдельного корпуса погранстражи России.
После распада СССР правопреемником Главного управления, основанного в 1918 году, стала Федеральная пограничная служба России. А в 2003 году контроль над ней был передан Федеральной службе безопасности.
Ежегодно в этот праздник вспоминают всех, кто пожертвовал жизнью, защищая границы России. Поэтому главной его традицией остается возложение цветов к мемориалам. Но не забывают и о ныне живущих героях. С самого утра военные принимают поздравления от родных и близких, коллег, чиновников и даже Президента. Проводятся торжественные собрания и построения, где отличившихся отмечают почетными грамотами и наградами. Также 28 мая защитники границы часто получают новые звания и повышения в должностях. Причем каждое торжество обязательно начинается с минуты молчания.
Те, кто уже завершил службу, в этот день тоже надевают зеленые фуражки и полосатые бело-зеленые тельняшки и идут в городские парки, площади и места проведения поздравительных мероприятий.
Этот день праздник для всех, кто так или иначе связан с Пограничной службой: тех, кто когда-либо служил, обучал молодых бойцов, обеспечивал материально-технические потребности подразделений границы. Нельзя забывать и семьях военных, ведь им этот торжественный день близок не меньше. Во всех городах в честь Дня пограничника устраиваются концерты, организуются выставки военной техники и оружия, запускаются салюты. А на улицах то и дело встречаются автомобили с символикой войск.
Самый популярный способ провести праздник увидеться с сослуживцами и армейскими товарищами, чтобы вспомнить юность и все, что уже было пережито. Обычно встречи проводятся у мемориалов и памятников, а также на аллеях и в парках.
Но большая часть пограничников проводит свой профессиональный праздник на службе. Ведь даже в этот день деятельность по охране государственной границы не прекращается. Однако все, кто завершил свой путь в этой структуре и те, кому выпал выходной, обязательно поднимут тост: «За тех, кто сейчас на границе!».
101 годовщину со дня основания пограничных войск мичуринские пограничники начали праздновать накануне.
27 мая на площади Славы прошла общественно-культурная акция «Боевой расчёт», в ходе которой присутствующие вспомнили героев пограничников, отдавших свою жизнь на боевом посту.
Во время акции прошло награждение активистов памятными медалями за сохранение традиций и верность пограничной службе.
За выдающиеся заслуги перед Родиной и Пограничными войсками Российской Федерации от имени Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
НАГРАДИЛИ: Медалью "За отвагу и мужество": Медникова Александра Львовича;
Знаком " За службу на Северном Кавказе": Игнатова Александра Владимировича;
Медалью " В память о службе в пограничных войсках": Хромцова Александра Владимировича;
Почётной грамотой " К 101-ой годовщине пограничных войск":
Досегаева Юрия Юрьевича;
Хромцова Александра Владимировича;
Никульшина Руслана Александровича;
Игнатова Александра Владимировича;
Дудолкина Виктора Николаевича;
Дубровского Сергея Владимировича.
Воспитанники военно-спортивного центра «Патриот» и Центра патриотического воспитания имени Н.Е. Рогожкина выступили с показательными выступлениями, продемонстрировав свои навыки и умения во владении воинской наукой. Также звучали песни и читались стихи, посвящённые служению своему Отечеству.
28 мая состоялся автопробег по маршруту улица Тамбовская – село Гавриловка. Там в храме Покрова Пресвятой Богородицы прошёл молебен по павшим воинам.
В этот же день состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу погибших воинов-интернационалистов и памятнику Пограничным войскам – 101 год .
Завершился праздник концертом в городском парке культуры и отдыха.
День пограничника это не просто профессиональный праздник сотрудников службы, но и демонстрация боевой мощи России. Проведение мероприятий в этот день не только благодарность ветеранам и память о тех, кто посвятил жизнь защите границ Родины, но и поддержка всех, кто делает это сегодня, - поясняют организаторы.
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