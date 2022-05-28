День пограничника в Мичуринске прошел под флагом союза ветеранов Афганистана Комментариев: 0



Действительно, сделать это было крайне сложно: улицы в эту памятную дату наводняют военные в зеленых фуражках, а по телевидению звучат слова благодарности тем, кто защищает границы нашей страны. А это отнюдь не простая задача: ведь в мире нет ни одного другого государства с таким количеством соседей.



Профессиональный праздник российские пограничники отмечают 28 мая. Эта дата была установлена Указом Президента РФ № 1011 от 23 мая 1994 года «в целях возрождения исторических традиций России и её пограничных войск». Конец весны был выбран не случайно: в 1918 году именно в это время Совнарком основал Пограничную охрану и ее Главное управление, в подчинение которого перешли офицеры бывшего Управления отдельного корпуса погранстражи России.



После распада СССР правопреемником Главного управления, основанного в 1918 году, стала Федеральная пограничная служба России. А в 2003 году контроль над ней был передан Федеральной службе безопасности.



Ежегодно в этот праздник вспоминают всех, кто пожертвовал жизнью, защищая границы России. Поэтому главной его традицией остается возложение цветов к мемориалам. Но не забывают и о ныне живущих героях. С самого утра военные принимают поздравления от родных и близких, коллег, чиновников и даже Президента. Проводятся торжественные собрания и построения, где отличившихся отмечают почетными грамотами и наградами. Также 28 мая защитники границы часто получают новые звания и повышения в должностях. Причем каждое торжество обязательно начинается с минуты молчания.



Те, кто уже завершил службу, в этот день тоже надевают зеленые фуражки и полосатые бело-зеленые тельняшки и идут в городские парки, площади и места проведения поздравительных мероприятий.



Этот день праздник для всех, кто так или иначе связан с Пограничной службой: тех, кто когда-либо служил, обучал молодых бойцов, обеспечивал материально-технические потребности подразделений границы. Нельзя забывать и семьях военных, ведь им этот торжественный день близок не меньше. Во всех городах в честь Дня пограничника устраиваются концерты, организуются выставки военной техники и оружия, запускаются салюты. А на улицах то и дело встречаются автомобили с символикой войск.



Самый популярный способ провести праздник увидеться с сослуживцами и армейскими товарищами, чтобы вспомнить юность и все, что уже было пережито. Обычно встречи проводятся у мемориалов и памятников, а также на аллеях и в парках.



Но большая часть пограничников проводит свой профессиональный праздник на службе. Ведь даже в этот день деятельность по охране государственной границы не прекращается. Однако все, кто завершил свой путь в этой структуре и те, кому выпал выходной, обязательно поднимут тост: «За тех, кто сейчас на границе!».



101 годовщину со дня основания пограничных войск мичуринские пограничники начали праздновать накануне.



27 мая на площади Славы прошла общественно-культурная акция «Боевой расчёт», в ходе которой присутствующие вспомнили героев пограничников, отдавших свою жизнь на боевом посту.



Во время акции прошло награждение активистов памятными медалями за сохранение традиций и верность пограничной службе.



За выдающиеся заслуги перед Родиной и Пограничными войсками Российской Федерации от имени Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»



НАГРАДИЛИ: Медалью "За отвагу и мужество": Медникова Александра Львовича;



Знаком " За службу на Северном Кавказе": Игнатова Александра Владимировича;



Медалью " В память о службе в пограничных войсках": Хромцова Александра Владимировича;



Почётной грамотой " К 101-ой годовщине пограничных войск":



Досегаева Юрия Юрьевича;



Хромцова Александра Владимировича;



Никульшина Руслана Александровича;



Игнатова Александра Владимировича;



Дудолкина Виктора Николаевича;



Дубровского Сергея Владимировича.



Воспитанники военно-спортивного центра «Патриот» и Центра патриотического воспитания имени Н.Е. Рогожкина выступили с показательными выступлениями, продемонстрировав свои навыки и умения во владении воинской наукой. Также звучали песни и читались стихи, посвящённые служению своему Отечеству.



28 мая состоялся автопробег по маршруту улица Тамбовская – село Гавриловка. Там в храме Покрова Пресвятой Богородицы прошёл молебен по павшим воинам.



В этот же день состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу погибших воинов-интернационалистов и памятнику Пограничным войскам – 101 год .



Завершился праздник концертом в городском парке культуры и отдыха.



День пограничника это не просто профессиональный праздник сотрудников службы, но и демонстрация боевой мощи России. Проведение мероприятий в этот день не только благодарность ветеранам и память о тех, кто посвятил жизнь защите границ Родины, но и поддержка всех, кто делает это сегодня, - поясняют организаторы. Ежегодно в конце мая в России отмечается День пограничника. 28 мая 2022 г. в г. Мичуринске прошли празднования, посвящённые этой воинской дате. Пограничным войскам исполнился 101 год. Традиционно встречу сослуживцев в этот день организуют члены ММО ТО ООО «РСВА». Они с трудом себе представляют, что такое событие можно пропустить. По этой причине с начала мая Председатель Правления Игорь Иванович Волков и помощник Председателя Правления Надежда Александровна Портных приступили к обсуждению плана проведения данного мероприятия.Действительно, сделать это было крайне сложно: улицы в эту памятную дату наводняют военные в зеленых фуражках, а по телевидению звучат слова благодарности тем, кто защищает границы нашей страны. А это отнюдь не простая задача: ведь в мире нет ни одного другого государства с таким количеством соседей.Профессиональный праздник российские пограничники отмечают 28 мая. Эта дата была установлена Указом Президента РФ № 1011 от 23 мая 1994 года «в целях возрождения исторических традиций России и её пограничных войск». Конец весны был выбран не случайно: в 1918 году именно в это время Совнарком основал Пограничную охрану и ее Главное управление, в подчинение которого перешли офицеры бывшего Управления отдельного корпуса погранстражи России.После распада СССР правопреемником Главного управления, основанного в 1918 году, стала Федеральная пограничная служба России. А в 2003 году контроль над ней был передан Федеральной службе безопасности. Ежегодно в этот праздник вспоминают всех, кто пожертвовал жизнью, защищая границы России. Поэтому главной его традицией остается возложение цветов к мемориалам. Но не забывают и о ныне живущих героях. С самого утра военные принимают поздравления от родных и близких, коллег, чиновников и даже Президента. Проводятся торжественные собрания и построения, где отличившихся отмечают почетными грамотами и наградами. Также 28 мая защитники границы часто получают новые звания и повышения в должностях. Причем каждое торжество обязательно начинается с минуты молчания.Те, кто уже завершил службу, в этот день тоже надевают зеленые фуражки и полосатые бело-зеленые тельняшки и идут в городские парки, площади и места проведения поздравительных мероприятий.Этот день праздник для всех, кто так или иначе связан с Пограничной службой: тех, кто когда-либо служил, обучал молодых бойцов, обеспечивал материально-технические потребности подразделений границы. Нельзя забывать и семьях военных, ведь им этот торжественный день близок не меньше. Во всех городах в честь Дня пограничника устраиваются концерты, организуются выставки военной техники и оружия, запускаются салюты. А на улицах то и дело встречаются автомобили с символикой войск.Самый популярный способ провести праздник увидеться с сослуживцами и армейскими товарищами, чтобы вспомнить юность и все, что уже было пережито. Обычно встречи проводятся у мемориалов и памятников, а также на аллеях и в парках.Но большая часть пограничников проводит свой профессиональный праздник на службе. Ведь даже в этот день деятельность по охране государственной границы не прекращается. Однако все, кто завершил свой путь в этой структуре и те, кому выпал выходной, обязательно поднимут тост: «За тех, кто сейчас на границе!».101 годовщину со дня основания пограничных войск мичуринские пограничники начали праздновать накануне.27 мая на площади Славы прошла общественно-культурная акция «Боевой расчёт», в ходе которой присутствующие вспомнили героев пограничников, отдавших свою жизнь на боевом посту.Во время акции прошло награждение активистов памятными медалями за сохранение традиций и верность пограничной службе. За выдающиеся заслуги перед Родиной и Пограничными войсками Российской Федерации от имени Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»НАГРАДИЛИ: Медалью "За отвагу и мужество": Медникова Александра Львовича;Знаком " За службу на Северном Кавказе": Игнатова Александра Владимировича;Медалью " В память о службе в пограничных войсках": Хромцова Александра Владимировича;Почётной грамотой " К 101-ой годовщине пограничных войск":Досегаева Юрия Юрьевича;Хромцова Александра Владимировича;Никульшина Руслана Александровича;Игнатова Александра Владимировича;Дудолкина Виктора Николаевича;Дубровского Сергея Владимировича.Воспитанники военно-спортивного центра «Патриот» и Центра патриотического воспитания имени Н.Е. Рогожкина выступили с показательными выступлениями, продемонстрировав свои навыки и умения во владении воинской наукой. Также звучали песни и читались стихи, посвящённые служению своему Отечеству.28 мая состоялся автопробег по маршруту улица Тамбовская – село Гавриловка. Там в храме Покрова Пресвятой Богородицы прошёл молебен по павшим воинам.В этот же день состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу погибших воинов-интернационалистов и памятнику Пограничным войскам – 101 год .Завершился праздник концертом в городском парке культуры и отдыха.День пограничника это не просто профессиональный праздник сотрудников службы, но и демонстрация боевой мощи России. Проведение мероприятий в этот день не только благодарность ветеранам и память о тех, кто посвятил жизнь защите границ Родины, но и поддержка всех, кто делает это сегодня, - поясняют организаторы.



