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» » В Мичуринске прошел день пограничника

В Мичуринске прошел день пограничника

Вчера, 18:39
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В Мичуринске прошел день пограничника Ежегодно в конце мая в России отмечается День пограничника.

28 мая 2021 г. в г. Мичуринске прошли празднования, посвящённые Дню пограничника. Пограничным войскам исполнилось 103 года. Традиционно встречу сослуживцев в этот день организуют члены ММО ТО ООО «РСВА». Они с трудом себе представляют, что такое событие можно пропустить.

По этой причине с начала мая Председатель Правления Игорь Иванович Волков и помощник Председателя Правления Надежда Александровна Портных приступили к обсуждению плана проведения данного мероприятия.

Действительно, сделать это будет крайне сложно: улицы наводняют военные в зеленых фуражках, а по телевидению звучат слова благодарности тем, кто защищает границы нашей страны. А это отнюдь не простая задача: ведь в мире нет ни одного другого государства с таким количеством соседей.

Профессиональный праздник российские пограничники отмечают 28 мая. Эта дата была установлена Указом Президента РФ № 1011 от 23 мая 1994 года «в целях возрождения исторических традиций России и её пограничных войск». Конец весны был выбран не случайно: в 1918 году именно в это время Совнарком основал Пограничную охрану и ее Главное управление, в подчинение которого перешли офицеры бывшего Управления отдельного корпуса погранстражи России.

После распада СССР правопреемником Главного управления, основанного в 1918 году, стала Федеральная пограничная служба России. А в 2003 году контроль над ней был передан Федеральной службе безопасности.

Ежегодно в этот праздник вспоминают всех, кто пожертвовал жизнью, защищая границы России. Поэтому главной его традицией остается возложение цветов к мемориалам. Но не забывают и о ныне живущих героях. С самого утра военные принимают поздравления от родных и близких, коллег, чиновников и даже Президента. Проводятся торжественные собрания и построения, где отличившихся отмечают почетными грамотами и наградами. Также 28 мая защитники границы часто получают новые звания и повышения в должностях. Причем каждое торжество обязательно начинается с минуты молчания.

Те, кто уже завершил службу, в этот день тоже надевают зеленые фуражки и полосатые бело-зеленые тельняшки и идут в городские парки, площади и места проведения поздравительных мероприятий.

Этот день ― праздник для всех, кто так или иначе связан с Пограничной службой: тех, кто когда-либо служил, обучал молодых бойцов, обеспечивал материально-технические потребности подразделений границы. Нельзя забывать и семьях военных, ведь им этот торжественный день близок не меньше. Во всех городах в честь Дня пограничника устраиваются концерты, организуются выставки военной техники и оружия, запускаются салюты. А на улицах то и дело встречаются автомобили с символикой войск.

Самый популярный способ провести праздник ― увидеться с сослуживцами и армейскими товарищами, чтобы вспомнить юность и все, что уже было пережито. Обычно встречи проводятся у мемориалов и памятников, а также на аллеях и в парках.

Но большая часть пограничников проводит свой профессиональный праздник на службе. Ведь даже в этот день деятельность по охране государственной границы не прекращается. Однако все, кто завершил свой путь в этой структуре и те, кому выпал выходной, обязательно поднимут тост: «За тех, кто сейчас на границе!»

День пограничника ― это не просто профессиональный праздник сотрудников службы, но и демонстрация боевой мощи России. Проведение торжественных мероприятий в этот день ― не только благодарность ветеранам и память о тех, кто посвятил жизнь защите границ Родины, но и поддержка всем, кто делает это сегодня.

28 мая 2021 г., как и планировалось, празднование Дня пограничника удалось провести по следующей программе:
В 09.00 состоялся сбор по адресу: ул. Тамбовская, 254.

Программу мероприятий, приуроченных к Дню пограничника, открыл автопробег от ул. Тамбовская, 254 до с. Гавриловка (Храм Покрова Пресвятой Богородицы) .

В Покровском храме настоятелем храма иереем Дмитрием Быковым отслужен молебен и панихиду.
После чего, ветераны отправились обратно в Мичуринск, где смогли возложить цветы к памятному знаку, установленному в честь 100-летия пограничных войск России в самом сердце города.
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В Мичуринске прошел день пограничника

Вчера, 18:39
0
28 мая 2021 г. в г. Мичуринске прошли празднования, посвящённые Дню пограничника. Пограничным войскам исполнилось 103 года. Традиционно встречу сослуживцев в этот день организуют члены ММО ТО ООО «РСВА». Они с трудом себе представляют, что такое событие можно пропустить.

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