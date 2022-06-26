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В Тамбове в квартире обнаружили тела дочери и матери
Вчера, 10:16
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На днях в центре Тамбова в одном из многоквартирных домов сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела 61-летней женщины и её 92-летней матери. По предварительной информации внешних признаков насильственной смерти нет.
Предполагается, что сначала умерла дочь, а после мать, так как не могла себя обслуживать самостоятельно была прикована к кровати.
Правоохранительными органами проводятся следственные действия.
Фото: Алексей Бучнев
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