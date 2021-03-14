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В Инжавинском районе в квартире обнаружили пятерых погибших

Сегодня, 15:07
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В Инжавинском районе в квартире обнаружили пятерых погибшихСледственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после того, как в поселке Филатовский Инжавинского района в квартире были обнаружены тела пяти человек: четырёх мужчин и женщины.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом. Обстоятельства гибели инжавинцев устанавливаются.
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В Инжавинском районе в квартире обнаружили пятерых погибших

Сегодня, 15:07
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