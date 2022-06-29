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» » В Инжавинском районе отремонтируют дорогу 5 км за 64 млн рублей

В Инжавинском районе отремонтируют дорогу 5 км за 64 млн рублей

Вчера, 12:07
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В Инжавинском районе отремонтируют дорогу 5 км за 64 млн рублей 64 млн рублей выделено на ремонт проблемной дороги в Инжавинском районе на участке от села Красивка в сторону Сатино. Работы должны завершить к 1 октябрю текущего года.

«Молодой человек писал, что ужасная дорога, он приехал на каникулы зимние к деду. Он говорил, что ездит постоянно к деду, поддерживает, чтоб он жил, но дорога ужасная и в селе все переживают. Теперь эта дорога на контроле не только у меня, но и у внука, который просил», - заявил на встрече с жителями Инжавинского района врио главы администрации области Максим Егоров.
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