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Дело убийцы замначальника управления дорог отправят в суд
В суд будет передано уголовное дело в отношении пасынка заместителя начальника регионального управления автомобильных дорог и транспорта Виктора Вакульчика, который убил чиновника в подъезде дома.
По результатам стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы подозреваемый в убийстве был признан вменяемым.
Ключевым мотивом убийства стала личная неприязнь и обида на отца, который до убийства высказывал явное недовольство положением дел в семейном бизнесе. Мужчина обвинял пасынка в неумелом руководстве коммерческой фирмой, которое привело бизнес к долгам.
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В суд будет передано уголовное дело в отношении пасынка заместителя начальника регионального управления автомобильных дорог и транспорта Виктора Вакульчика, который убил чиновника в подъезде дома.
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