По подозрению в убийстве замначальника управления дорог области задержали его пасынка 0 Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве заместителя начальника управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктора Вакульчика, который в минувший понедельник был зарезан в подъезде дома, где он жил.

В Тамбовской области отремонтируют семь поликлиник 0 В текущем году в Тамбовской области по программе модернизации первичного звена здравоохранения закупят новое оборудование и санитарный транспорт для поликлиник, отремонтируют семь поликлинических отделений.

Суды штрафуют за возложение цветов к памятнику В.И. Ленина 0 На днях Ленинский районный суд признал виновным депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова в совершении административного по ст. 20.6.1. КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Депутаты хотят ликвидировать горизбирком 0 Комитет по местному самоуправлению Тамбовской городской Думы внес в гордуму проект о ликвидации избирательной комиссии города Тамбова.

Россельхозбанк рассказал о трендах на рынке ИЖС 0 За 2021 год интерес россиян к рынку индивидуального строительства резко вырос: объем кредитования Россельхозбанком сегмента увеличился в 2,5 раза, при этом опросы показывают, что более 41 млн семей России хотели бы жить в частных домах. О трендах в отрасли и том, что еще необходимо модернизировать

Жители Сосновского района поддержали строительство экотехнопарка «Центральный» 0 Жители Сосновского района Тамбовской области записали видеообращение в поддержку строительства экотехнопарка «Центральный», который хотят построить на территории Дегтянского сельсовета.

Ковидные ограничения продлены 0 В Тамбовской области продлены ограничения направленные против распространения COVID-19 до особого распоряжения.

На дороги в Тамбовской области потратят более 6 млрд. рублей 0 В Тамбовской области в 2022 году в общей сложности на дорожное строительство по всем программам будет потрачено 6019,6 млн рублей, что на 350 млн рублей больше, чем в прошлом.

Стартовала декларационная кампания 0 Традиционно в начале года стартовала декларационная кампания по представлению деклараций по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2021 год. Напоминаем, что декларация представляется в налоговую инспекцию по месту учета (регистрации).

Прокуратура потребовала навести порядок с уборкой снега 0 Прокуратура Советского района города Тамбова провела проверку по вопросу безопасности дорожного движения и уборки областного центра. В частности установлено, что на всей протяженности проезжей части от д. 105 по ул. Южной до ул. Балашевской имелись снежные валы, которые местами превышали

В центре Тамбова в собственном доме убили областного чиновника 0 Вчера днем в центре Тамбова в районе Первомайской площади был убит заместитель управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктор Вакульчик.

«Добрая точка» станет благотворительным центром 0 Благодаря грантовой поддержки пункт приёма и выдачи вещей «Добрая точка» трансформируется в региональный благотворительный вещевой центр. По словам руководителей проекта «Открытый мир», помощь вещами будет оказана 7 тысячам обратившимся за ней.

Убит в собственном доме высокопоставленный чиновник управления дорог 0 Сегодня утром у себя в доме по ул. Астраханская был убит заместитель начальника управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктор Вакульчик, которого насмерть зарезали.

В Тамбовской области прошла «Лыжня России – 2022» 0 Вчера в Тамбовской области прошла всероссийская акция «Лыжня России – 2022», в Тамбове мероприятия прошла в парке «Дружба». Почти две тысячи любителей лыжного спорта вышли на масс-старт в Тамбове. Соревновались на трёх дистанциях разной протяжённости.

Прокуратура повторно займется депутатским мандатом экс-губернатора 0 Генеральная прокуратура РФ повторно поручила прокуратуре Тамбовской области провести проверку доводов депутата гордумы Артема Александрова по вопросу наделения депутатским мандатом А.В. Никитина.

На Тамбовскую область надвигается потепление 0 Со следующей недели в Тамбовскую область придет плюсовая погода. В частности в среду днём прогнозируется ноль. В пятницу и днём, и ночью столбик термометра поднимется до +1.

«Черкизово» планирует построить новые свинокомплексы 0 Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров договорился с руководством «Черкизово» построить новые свинокомплексы на территории нашего региона. Инвестиции в строительство новых свинокомплексов превысят 8 млрд рублей.

В Тамбове возобновляется учебный процесс 0 С 14 февраля в городе Тамбове возобновляется учебный процесс. Из-за сложной эпидемиологической ситуации учебный процесс был приостановлен в конце января. Карантин продлевали с 7 февраля.

Сотрудники муниципальных учреждений опасаются массовых сокращений 0 В адрес депутатов поступают обращения от сотрудников муниципальных учреждений, представителей профсоюза, что руководство администрации города Тамбова поставило задачу по сокращению персонала.

Экотехнопарк «Центральный» может дать более 400 рабочих мест 0 Приоритетный проект Тамбовской области экотехнопарк «Центральный» может дать более 400 новых рабочих мест.