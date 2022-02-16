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По подозрению в убийстве замначальника управления дорог области задержали его пасынка
Вчера, 19:10
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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве заместителя начальника управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктора Вакульчика, который в минувший понедельник был зарезан в подъезде дома, где он жил.
Речь идет о неродном сыне Виктора Вакульчика, 1991 года рождения.
По данным следственного комитета, убийца нанес ему не менее восьми ударов ножом.
Фото – «Блокнот Тамбов».
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