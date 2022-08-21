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7,8 миллиарда рублей направят на строительство больницы в Кирсанове

Вчера, 11:49
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7,8 миллиарда рублей направят на строительство больницы в КирсановеС использованием инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ в Тамбовской области будут построены важные социальные объекты. Основой для сотрудничества Института развития и региона станет соглашение, которое на Всероссийском форуме «Среда для жизни» в Тамбове подписали генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко и врио главы администрации области Максим Егоров.

В настоящее время, в частности, рассматривается возможность применения механизма, являющегося ключевым элементов инфраструктурного меню Правительства РФ, для строительства в области инфекционной больницы. Бюджет проекта оценивается в 7,8 млрд рублей, предполагаемая сумма займа — 6,2 млрд.
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