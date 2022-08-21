В Мичуринском районе прошел митинг, посвященный памяти А.В. Грошева 0 Правление ММО ТО ООО "РСВА" преследует мысль, что память о погибших земляках нужна живым, ибо воедино связывает поколения, прошлое, настоящее и будущее, выступает как средство нравственного очищения и оздоровления общества. Она помогает всем нам по-иному взглянуть на себя, на свою жизнь, оценить

После вмешательства прокуратуры погашена задолженность по государственным контрактам 0 Прокуратурой Мучкапского района проведена проверка исполнения законодательства об организации питания в учреждениях с круглосуточным пребыванием граждан.

7,8 миллиарда рублей направят на строительство больницы в Кирсанове 0 С использованием инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ в Тамбовской области будут построены важные социальные объекты. Основой для сотрудничества Института развития и региона станет соглашение, которое на Всероссийском форуме «Среда для жизни» в Тамбове подписали генеральный директор ДОМ.РФ Виталий

Более 12 млн рублей составляют долги по зарплате 0 По информации Тамбовстата суммарная просроченная задолженность по заработной плате работникам составляет 12 млн рублей.

Река Битюг в Мордовском районе на пороге экологической катастрофы 0 Жители Мордовского района бьют тревогу по факту надвигающейся экологической катастрофы на реке Битюг. В августе жители сельских поселений прилегающих к реке стали свидетелями массового замора рыбы.

За полгода 528 тамбовчан получили ключи от квартир, воспользовавшись счетами эскроу 0 За полгода 528 тамбовчан получили ключи от новых квартир, воспользовавшись механизмом долевого строительства. Застройщикам с «раскрытых» счетов эскроу за этот период перечислено более 1,2 млрд рублей.

Суд отправил под стражу подростка подозреваемого в убийстве 0 Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 15-летнему подростку, задержанному на днях по подозрению в убийстве собутыльника.

Студенческий арендный дом от ДОМ.РФ появится в Тамбове 0 В Тамбове при участии ДОМ.РФ будет построен арендный дом для студентов Тамбовского государственного университета. Соглашение о реализации проекта на форуме «Среда для жизни» подписали генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, врио ректора

В Тамбове признали аварийными дома, которые недавно отремонтировали 0 В Тамбове разгорается скандал, связанный с признанием аварийными многоквартирных домов, которые в прошлом году были отремонтированы по программе капитального ремонта. Речь идет о неэффективном использовании миллионов рублей из фонда капремонта.

Проверить оператора техосмотра по базе РСА через портал Himera Search 0 Любой автовладелец рано или поздно сталкивается с таким понятием, как технический осмотр. На сегодняшний день, его можно пройти в большом количестве пунктов по всей стране. Вот только не все из них одинаково хороши и честны со своими клиентами.

Как написать эссе 0 Прежде чем начинать эссе по философии, праву, экологии или любой другой дисциплине, следует разобраться с тем, что собой вообще представляет данное задание и чем оно отличается от остальных студенческих работ. Эссе является небольшой работой, которая может иметь свободную композицию.

Завтра пройдет авиационно-спортивный праздник 0 После двухлетнего перерыва традиционный авиационный культурно-спортивный праздник состоится 20 августа на военном аэродроме (бывшее военное училище летчиков) в Тамбове. В этом году он посвящён 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, 85-летию образования Тамбовской области, Дню города

В лесах Тамбовской области снижен класс пожарной опасности 0 На территории Тамбовской области установлен преимущественно I (низкий) класс пожарной опасности. Это связано с дождливой погодой.

В Тамбовской области вводится частичный масочный режим 0 В Тамбовской области начал возвращаться масочный режим в ряде учреждений на фоне увеличения количества заболевших. В частности обязательный масочный режим нужно соблюдать в Цeнтре гигиены и эпидемиологии Тамбовской области.

Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Тамбов 0 Сегодня Председатель правительства Михаил Мишустин примет участие в пленарной сессии форумов «Развитие малых городов и исторических поселений» и «Среда для жизни: свой дом». Премьер также осмотрит выставку, посвященную развитию строительной отрасли.

Востребованность сервисов СБП у клиентов РСХБ продолжает расти 0 Эксперты РСХБ подсчитали, что более 70% переводов клиентов приходится на СБП. Также отмечается кратный рост количества платежей СБП.

Тамбовские школы готовятся к открытию после капитального ремонта 0 Большинство школ Тамбовской области, где сейчас идёт капитальный ремонт, откроют 1 сентября. Ребята пойдут в обновлённые учебные заведения, оборудованные по последнему слову техники. В списке этих школ Ивановский филиал Новопокровской школы Мордовского района, Лицей № 29 г. Тамбова, Пичаевская

Музеи в дни Всероссийского форума «Среда для жизни» будут работать до 22 часов 0 Участников Всероссийского форума «Среда для жизни» ждет не только экспертная, но и насыщенная культурная программа. С прибытием на тамбовскую землю каждый гость получит туристический путеводитель, в котором представлена информация об учреждениях культуры и познавательных мероприятиях. В помощь

Россельхозбанк назвал четыре драйвера развития АПК на ближайшие три года 0 Специалисты экосистемы для аграриев svoefermerstvo.ru от Россельхозбанка назвали четыре ключевых драйвера агропромышленной отрасли на ближайшие три года. В их число вошли развитие отечественных животноводческих и растениеводческих селекционных направлений, создание новых видов удобрений и средств