В Тамбовской области прошла «Лыжня России – 2022» 0 Вчера в Тамбовской области прошла всероссийская акция «Лыжня России – 2022», в Тамбове мероприятия прошла в парке «Дружба». Почти две тысячи любителей лыжного спорта вышли на масс-старт в Тамбове. Соревновались на трёх дистанциях разной протяжённости.

Прокуратура повторно займется депутатским мандатом экс-губернатора 0 Генеральная прокуратура РФ повторно поручила прокуратуре Тамбовской области провести проверку доводов депутата гордумы Артема Александрова по вопросу наделения депутатским мандатом А.В. Никитина.

На Тамбовскую область надвигается потепление 0 Со следующей недели в Тамбовскую область придет плюсовая погода. В частности в среду днём прогнозируется ноль. В пятницу и днём, и ночью столбик термометра поднимется до +1.

«Черкизово» планирует построить новые свинокомплексы 0 Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров договорился с руководством «Черкизово» построить новые свинокомплексы на территории нашего региона. Инвестиции в строительство новых свинокомплексов превысят 8 млрд рублей.

В Тамбове возобновляется учебный процесс 0 С 14 февраля в городе Тамбове возобновляется учебный процесс. Из-за сложной эпидемиологической ситуации учебный процесс был приостановлен в конце января. Карантин продлевали с 7 февраля.

Сотрудники муниципальных учреждений опасаются массовых сокращений 0 В адрес депутатов поступают обращения от сотрудников муниципальных учреждений, представителей профсоюза, что руководство администрации города Тамбова поставило задачу по сокращению персонала.

Экотехнопарк «Центральный» может дать более 400 рабочих мест 0 Приоритетный проект Тамбовской области экотехнопарк «Центральный» может дать более 400 новых рабочих мест.

В Тамбове запустят городской поезд 0 В 2022 году в Тамбове запустят проект городской поезд, который соединит микрорайон Радужный и село Бокино в Тамбовском районе.

В Моршанском районе провалилась крыша в многоквартирном доме 0 В Моршанском районе в многоквартирном доме под тяжестью снега обвалилась крыша. Кровлю с момента постройки дома в 1975 году ни разу не ремонтировали, а часть перекрытий была к тому же пострадала от пожара много лет назад.

Очередной участок в Пригородном лесу начали застраивать 0 В настоящее время в судебном порядке прокуратура добивается признания недействительным договора инвестированного строительства в Пригородном лесу. Речь идет о земельном участке в Пригородном лесу площадью 7396 кв. метров по ул. им. Маршала Малиновского, 24А.

Тамбов готовят к возможному паводку 0 В администрации Тамбова прошло совещание с участием городских чиновников и специалистов МЧС, пожарно-спасательного центра по вопросу подготовки областного центра к возможному весеннему паводку.

В Тамбове планируют застроить пять существующих территорий 0 На днях в администрации города Тамбова обсуждался вопрос организации работы по комплексному развитию пяти территорий жилой застройки в областном центре: в районе ЛДС «Кристалл», в микрорайоне МЖК, в районе за ДК «Юбилейный» и два в районе МФЦ.

В Тамбове восстановили теплоснабжение после коммунальной аварии 0 Вчера вечером на участке магистральной теплосети по улице Урожайной в Тамбове произошло повреждение резервного трубопровода системы теплоснабжения. В результате чего был нарушен гидравлический режим в домах центральной и северной части города.

Из-за похолодания на два градуса значительно «выросли» платежки 0 Январские платежки за услуги ЖКХ оказались значительно выше, чем за прошлый период. По информации управления по тарифам Тамбовской области это связано с тем, что январь на два градуса оказался холоднее декабря в этой связи поставщики увеличили подачу теплоносителя в многоквартирные дома.

МУП «Бокинское 1» в стадии банкротства 0 Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом МУП «Бокинское 1» (предприятие занимается водоснабжением в одноименном селе в Тамбовском районе), в отношении предприятия введено наблюдение.

В Тамбовской области завершилась акция «Ёлки, палки и щепа» 0 В рамках акции «Ёлки, палки и щепа» региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «ТСК» переработал 76 кубических метров елей и сосен в щепу. Деревья примерным весом в 38 тонн были утилизированы после новогодних праздников.

В Тамбове произошла очередная канализационная авария 0 Вчера бытовой мусор попал в камеру гашения канализации – это переход из напорного в самотечный коллектор, в результате чего произошел засор канализации на ул. Гастелло образовалась река из нечистот.

Жители ул. 1-я Полковая: «До сих пор никто ничего не решает, одни отписки» 0 Жители ул. 1-я Полковая в городе Тамбове продолжаются добиваться от властей защиты их прав и законных интересов в связи с точечным строительством на Подвойского, 6А. Ранее на месте стройки был детский сад, который снесли под жилой дом.

Кочедык, щирки, безъённая: словарь забытых народных слов 0 Учитель немецкого языка Бондарской школы Людмила Милосердова собрала и записала словарь забытых народных слов Бондарского района. Работа проводилась среди жителей сел Максимовки, Куровщины и Граждановки.

В Тамбове продавали шаурму без документов 0 Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям проведено выездное обследование предприятия общественного питания «Шаурма» в городе Тамбове.