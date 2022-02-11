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» » «Черкизово» планирует построить новые свинокомплексы

«Черкизово» планирует построить новые свинокомплексы

Вчера, 17:27
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«Черкизово» планирует построить новые свинокомплексы Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров договорился с руководством «Черкизово» построить новые свинокомплексы на территории нашего региона. Инвестиции в строительство новых свинокомплексов превысят 8 млрд рублей.

По словам руководства области для инвесторов будут созданы максимально комфортные условия. При этом жители региона беспокоятся за экологический аспект, так как нередко свинокомплесы причиняют множество неудобств местным жителям.
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