В Мичуринском районе прошел митинг, посвященный памяти А.В. Грошева Комментариев: 0 Правление ММО ТО ООО "РСВА" преследует мысль, что память о погибших земляках нужна живым, ибо воедино связывает поколения, прошлое, настоящее и будущее, выступает как средство нравственного очищения и оздоровления общества. Она помогает всем нам по-иному взглянуть на себя, на свою жизнь, оценить своё отношение к людям, своему гражданскому долгу, системе ценностей, найти для себя духовную опору.



"Смерти нет, а есть любовь и память сердца..."-- писал когда-то Лев Николаевич Толстой. Больше трёх тысяч наших земляков принимали участие в боевых действиях в республике Афганистан и совершали подвиги в других горячих точках. Их жизни оборвались слишком рано.



Традиция почитания воинов проходит через всю многовековую историю нашего Отечества и сохраняется сегодня.



И всякий раз, когда Отечество находилось в опасности, когда возникала необходимость отстоять родную землю, веру, правду Божию, наш народ в едином порыве вставал на священный бой. Миллионы сынов и дочерей нашей многонациональной Родины сложили головы в её защиту на ближних и дальних рубежах. Мы чтим их подвиги, и в память о них ежегодно в России открываются памятники и мемориальные доски.



На долю того, о ком пойдёт речь в этой статье, выпали тяжёлые испытания. Человек не выбирает, в какое время ему жить. В его власти лишь то, как прожить жизнь: достойно и честно, созидая и отдавая, либо совсем по-другому -- не по совести, не по чести, не по уму. Речь пойдёт об офицере, погибшем при исполнении служебных обязанностей в Дагестане, Грошеве Иване Владимировиче, который также проходил службу в Афганистане с 25.04.1985 по 04.11.1986 гг. Иван Владимирович является примером мужества и стойкости для наших современников и навечно им останется для всех последующих поколений. Уроженцы Тамбовской области всегда достойно исполняли свой воинский долг, будь то защита Родины в годы Великой отечественной войны или локальные интернациональные конфликты.



17 августа 2004 года сотрудники Главного управления МВД РФ по Центральному округу получили страшную весть: в Дагестане погиб их коллега, один из лучших оперативников ведомства, майор милиции Александр Владимирович Грошев



Спустя несколько дней после этого известия село Ранино Мичуринского района прощалось с одним из своих сыновей. По улице люди в погонах на плечах несли гроб - хоронили А.В. Грошева. Ему исполнилось всего 42 года. Старожилы села вспоминали его босоногим мальчишкой; учителя - школьником, увлекавшимся спортом и постоянно занятым общественной работой, всегда весёлым и доброжелательным, ответственным и хорошо учившимся; мама и сестра - внимательным, заботливым сыном и братом. А приехавшие из Москвы сослуживцы - верным, надёжным товарищем, всегда готовым прийти на помощь и никогда не прятавшимся за чужие спины. Добрый, светлый человек - таким он остался в памяти каждого, кто знал его. Наверно, потому за его гробом шло так много людей: родственники, одноклассники, учителя, товарищи, сослуживцы… Всех их объединяло одно - боль утраты. И так не хотелось верить в то, что об Александре Грошеве теперь придётся говорить: «Был… жил». Это же так несправедливо! Но, к сожалению, произошло непоправимое: из командировки в Дагестан не вернулся твой сын, Россия…



Сознательный выбор



Много лет назад Саша сознательно шёл к выбору своей будущей профессии. После окончания школы был призван в армию. Его мама получала благодарственные письма от командира части, в которой служил сын, и, конечно, гордилась этим. Нина Петровна одна воспитывала своих детей и делала всё для того, чтобы они стали людьми достойными, получили образование. Правда, об одном не ведала женщина, что доведётся ей пережить своего сына.



После службы в армии Грошев не вернулся на малую родину, в Ранино. Остался работать в Москве, заочно окончил юридическую академию. Борьба с организованной преступностью, терроризмом - вот чему посвятил жизнь майор милиции Александр Грошев. Он пришёл служить в Центральное региональное управление по борьбе с организованной преступностью в 1993 году - в тот самый период, когда бесконечными разборками и переделами, крышеванием объектов экономики, вымогательством криминальные структуры наводили ужас на мирное население. Пришёл и остался, чтобы противостоять тем, кто мешает людям спокойно жить и работать. На счету Грошева множество удачно проведённых операций, принёсших спасение большому количеству людей: с непосредственным участием Александра было освобождено более ста заложников, родственники которых, наверно, до сих пор даже не зная имени спасителя своих близких, молятся за него.



Кстати, во время одной из таких операций Грошев познакомился со своей будущей женой. Ему пришлось защищать женщину от «наездов» рэкетиров, которые, угрожая убийством, вымогали у предпринимательницы деньги, хотели отобрать квартиру, машину.



Под прицелом...



В октябре 1993 года Александр Грошев был включён в состав одной из оперативно-боевых групп, в задачу которой входила борьба с боевиками и снайперами, успевшими «засветиться» в Москве. Перед милиционерами была поставлена задача проверить один из адресов, где мог находиться подозреваемый в совершении нескольких заказных убийств. Прибыли на место. Оказалось, это квартира на последнем этаже дома сталинской постройки. В комнатах было пусто. Купцов, Емельянов и Грошев собирались уже уходить. Александр осмотрел окна и пришёл к выводу, что из квартиры можно без особых проблем перелезть на чердак. Старший группы принял решение обследовать чердачное помещение и крышу.



Киллер, притаившийся на чердаке, подпустил их поближе и нажал на спусковой крючок автомата. Купцов и Емельянов получили лёгкие ранения. Но участь преступника была решена - он был уничтожен. Как выяснилось впоследствии, убийца устроил на чердаке хранилище оружия, боеприпасов, экипировки. Наверно, чутьё и боевой опыт помогли Грошеву обратить внимание на это место…



За ряд удачных спецопераций наш земляк был награждён медалью «За отличие в охране общественного порядка».



Особой строкой в списке преступлений, раскрытых сотрудниками отдела по борьбе с вымогательством и похищением людей, стоит случай с Ади Шароном. О том, как 13-летний сын бизнесмена из Израиля стал жертвой преступников, писали в газетах и журналах, сообщали по телевизору и радио. Шарона похитили в Москве 23 августа 1999 года, держали в нечеловеческих условиях, морили голодом, отрезали два пальца… Освобождали мальчика сотрудники отдела, в котором служил Грошев. От них зависели не только успех операции, но и жизнь похищенного. Один из участников тех событий рассказывал:



- Нам стало известно место, где держат заложника. Туда немедленно направилась опергруппа. Если бы Грошев промедлил хоть минуту, то Ади Шарона мы бы уже не увидели в живых. Ведь одновременно с нами в Пензу, где держали заложника, выдвинулась группа, чтобы «зачистить» криминальное поле. Похитители могли убить и закопать мальчика, чтобы замести следы.



Благодаря смелым и решительным действиям Грошева был спасена жизнь другого похищенного ребёнка. Александру Владимировичу удалось задержать одного из преступников, который привёл милиционеров в гараж на автомобильной стоянке. Здесь, на семиметровой глубине, негодяи держали пятиклассницу Ольгу, требуя от её матери выкуп в размере 50 тысяч долларов.



Конец и этой банде положил Александр Грошев, задержавший преступника, требовавшего деньги с убитых горем родителей.



Последняя командировка



На счету Грошева были десятки, если не сотни командировок в различные уголки нашей страны. Но в Дагестане он был в первый раз. Шло расследование нападения террористов на столицу Ингушетии.



В тот день оперативники получили сведения о том, что в Каспийске, в доме № 75 на Заводской улице, могут находиться участники террористического джамаата, возглавляемого Расулом Макашариповым и, возможно, располагается лаборатория по изготовлению самодельных взрывчатых устройств и оружия. По адресу отправилась группа под руководством начальника управления по борьбе с экстремизмом и терроризмом МВД Дагестана, подполковника милиции Гаджи Абдуразакова и майора милиции Александра Грошева. Вместе с ними на место прибыли и дагестанские милиционеры, один из которых, стажёр, не был даже вооружён.



Три местных милиционера остались за забором, а Гаджи Абдуразаков и Александр Грошев направились в дом. Первым шёл Гаджи. В здание вошёл осторожно, по местным обычаям сняв обувь у входной двери. Грошев оставался прикрывать товарища с улицы. Распахнулась дверь, и… три автомата ударили в упор. Абдуразаков погиб первым. Александр пытался открыть огонь, но не успел. Ничем не могли помочь и сотрудники, оставшиеся во дворе: террористы вели шквальный огонь и не давали милиционерам, укрывшимся за поленницей, даже поднять головы. Расправившись с оперативниками, бандиты выбежали на улицу и под угрозой применения оружия остановили машину, в которой ехал местный житель. Они заставили его пересесть на заднее сиденье и на большой скорости умчались в сторону гор.



Операция в Каспийске стала последней в жизни Александра Владимировича Грошева.



За годы службы в органах он был награждён медалями «15 лет безупречной службы», «20 лет безупречной службы», медалью Жукова. К ним добавился орден Мужества - посмертно. А на скромном деревенском кладбище в Ранино в августе 2004 года прибавилась ещё одна могила, в которой покоится прах человека мужественного, жившего по принципу «Кто, если не я».

Прошло уже 18 лет со дня трагической гибели А.В. Грошева, но память о нём живёт на мичуринской земле: на здании Ранинской школы, где он учился, установлена мемориальная доска; его портрет - на памятнике в Мичуринске; бережно хранятся материалы о нём в музее воинской памяти школы № 7 города; о его жизни и подвиге рассказывается в Книге памяти… Каждый год 17 августа приезжают в Ранино к маме героя его сослуживцы, чтобы почтить память боевого товарища.



17 августа 2022 г. митинг, посвященный памяти офицера, погибшего при исполнении служебных обязанностей в Дагестане, состоялся в музее Ранинской школы 17 августа.



Члены ММО ТО ООО "РСВА" также побывали на памятном мероприятии, среди присутствующих был Иерей Дмитрий Быков, настоятель Покровского храма в с. Гавриловка Мичуринского района, Топильская Раиса Викторовна и Воротников Виктор Михайлович.



Врип главы района Г.Д. Хубулов почтил память погибшего А.В. Грошева и возложил цветы к мемориальной доске. В этот день звучали стихи и песни в исполнении школьников, тех ребят, которые учатся сейчас в школе, что взрастила героя.



Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, майор милиции Александр Владимирович Грошев награжден медалью «За отличную службу по охране общественного порядка» и орденом Мужества (посмертно).



Правление ММО ТО ООО "РСВА" придерживается мысли, что память о погибших, с честью выполнивших воинский долг, не должна посещать нас только в юбилейные даты, она должна быть постоянной. Правление ММО ТО ООО "РСВА" преследует мысль, что память о погибших земляках нужна живым, ибо воедино связывает поколения, прошлое, настоящее и будущее, выступает как средство нравственного очищения и оздоровления общества. Она помогает всем нам по-иному взглянуть на себя, на свою жизнь, оценить своё отношение к людям, своему гражданскому долгу, системе ценностей, найти для себя духовную опору."Смерти нет, а есть любовь и память сердца..."-- писал когда-то Лев Николаевич Толстой. Больше трёх тысяч наших земляков принимали участие в боевых действиях в республике Афганистан и совершали подвиги в других горячих точках. Их жизни оборвались слишком рано.Традиция почитания воинов проходит через всю многовековую историю нашего Отечества и сохраняется сегодня.И всякий раз, когда Отечество находилось в опасности, когда возникала необходимость отстоять родную землю, веру, правду Божию, наш народ в едином порыве вставал на священный бой. Миллионы сынов и дочерей нашей многонациональной Родины сложили головы в её защиту на ближних и дальних рубежах. Мы чтим их подвиги, и в память о них ежегодно в России открываются памятники и мемориальные доски.На долю того, о ком пойдёт речь в этой статье, выпали тяжёлые испытания. Человек не выбирает, в какое время ему жить. В его власти лишь то, как прожить жизнь: достойно и честно, созидая и отдавая, либо совсем по-другому -- не по совести, не по чести, не по уму. Речь пойдёт об офицере, погибшем при исполнении служебных обязанностей в Дагестане, Грошеве Иване Владимировиче, который также проходил службу в Афганистане с 25.04.1985 по 04.11.1986 гг. Иван Владимирович является примером мужества и стойкости для наших современников и навечно им останется для всех последующих поколений. Уроженцы Тамбовской области всегда достойно исполняли свой воинский долг, будь то защита Родины в годы Великой отечественной войны или локальные интернациональные конфликты.17 августа 2004 года сотрудники Главного управления МВД РФ по Центральному округу получили страшную весть: в Дагестане погиб их коллега, один из лучших оперативников ведомства, майор милиции Александр Владимирович ГрошевСпустя несколько дней после этого известия село Ранино Мичуринского района прощалось с одним из своих сыновей. По улице люди в погонах на плечах несли гроб - хоронили А.В. Грошева. Ему исполнилось всего 42 года. Старожилы села вспоминали его босоногим мальчишкой; учителя - школьником, увлекавшимся спортом и постоянно занятым общественной работой, всегда весёлым и доброжелательным, ответственным и хорошо учившимся; мама и сестра - внимательным, заботливым сыном и братом. А приехавшие из Москвы сослуживцы - верным, надёжным товарищем, всегда готовым прийти на помощь и никогда не прятавшимся за чужие спины. Добрый, светлый человек - таким он остался в памяти каждого, кто знал его. Наверно, потому за его гробом шло так много людей: родственники, одноклассники, учителя, товарищи, сослуживцы… Всех их объединяло одно - боль утраты. И так не хотелось верить в то, что об Александре Грошеве теперь придётся говорить: «Был… жил». Это же так несправедливо! Но, к сожалению, произошло непоправимое: из командировки в Дагестан не вернулся твой сын, Россия…Много лет назад Саша сознательно шёл к выбору своей будущей профессии. После окончания школы был призван в армию. Его мама получала благодарственные письма от командира части, в которой служил сын, и, конечно, гордилась этим. Нина Петровна одна воспитывала своих детей и делала всё для того, чтобы они стали людьми достойными, получили образование. Правда, об одном не ведала женщина, что доведётся ей пережить своего сына.После службы в армии Грошев не вернулся на малую родину, в Ранино. Остался работать в Москве, заочно окончил юридическую академию. Борьба с организованной преступностью, терроризмом - вот чему посвятил жизнь майор милиции Александр Грошев. Он пришёл служить в Центральное региональное управление по борьбе с организованной преступностью в 1993 году - в тот самый период, когда бесконечными разборками и переделами, крышеванием объектов экономики, вымогательством криминальные структуры наводили ужас на мирное население. Пришёл и остался, чтобы противостоять тем, кто мешает людям спокойно жить и работать. На счету Грошева множество удачно проведённых операций, принёсших спасение большому количеству людей: с непосредственным участием Александра было освобождено более ста заложников, родственники которых, наверно, до сих пор даже не зная имени спасителя своих близких, молятся за него.Кстати, во время одной из таких операций Грошев познакомился со своей будущей женой. Ему пришлось защищать женщину от «наездов» рэкетиров, которые, угрожая убийством, вымогали у предпринимательницы деньги, хотели отобрать квартиру, машину.В октябре 1993 года Александр Грошев был включён в состав одной из оперативно-боевых групп, в задачу которой входила борьба с боевиками и снайперами, успевшими «засветиться» в Москве. Перед милиционерами была поставлена задача проверить один из адресов, где мог находиться подозреваемый в совершении нескольких заказных убийств. Прибыли на место. Оказалось, это квартира на последнем этаже дома сталинской постройки. В комнатах было пусто. Купцов, Емельянов и Грошев собирались уже уходить. Александр осмотрел окна и пришёл к выводу, что из квартиры можно без особых проблем перелезть на чердак. Старший группы принял решение обследовать чердачное помещение и крышу.Киллер, притаившийся на чердаке, подпустил их поближе и нажал на спусковой крючок автомата. Купцов и Емельянов получили лёгкие ранения. Но участь преступника была решена - он был уничтожен. Как выяснилось впоследствии, убийца устроил на чердаке хранилище оружия, боеприпасов, экипировки. Наверно, чутьё и боевой опыт помогли Грошеву обратить внимание на это место…За ряд удачных спецопераций наш земляк был награждён медалью «За отличие в охране общественного порядка».Особой строкой в списке преступлений, раскрытых сотрудниками отдела по борьбе с вымогательством и похищением людей, стоит случай с Ади Шароном. О том, как 13-летний сын бизнесмена из Израиля стал жертвой преступников, писали в газетах и журналах, сообщали по телевизору и радио. Шарона похитили в Москве 23 августа 1999 года, держали в нечеловеческих условиях, морили голодом, отрезали два пальца… Освобождали мальчика сотрудники отдела, в котором служил Грошев. От них зависели не только успех операции, но и жизнь похищенного. Один из участников тех событий рассказывал:- Нам стало известно место, где держат заложника. Туда немедленно направилась опергруппа. Если бы Грошев промедлил хоть минуту, то Ади Шарона мы бы уже не увидели в живых. Ведь одновременно с нами в Пензу, где держали заложника, выдвинулась группа, чтобы «зачистить» криминальное поле. Похитители могли убить и закопать мальчика, чтобы замести следы.Благодаря смелым и решительным действиям Грошева был спасена жизнь другого похищенного ребёнка. Александру Владимировичу удалось задержать одного из преступников, который привёл милиционеров в гараж на автомобильной стоянке. Здесь, на семиметровой глубине, негодяи держали пятиклассницу Ольгу, требуя от её матери выкуп в размере 50 тысяч долларов.Конец и этой банде положил Александр Грошев, задержавший преступника, требовавшего деньги с убитых горем родителей.На счету Грошева были десятки, если не сотни командировок в различные уголки нашей страны. Но в Дагестане он был в первый раз. Шло расследование нападения террористов на столицу Ингушетии.В тот день оперативники получили сведения о том, что в Каспийске, в доме № 75 на Заводской улице, могут находиться участники террористического джамаата, возглавляемого Расулом Макашариповым и, возможно, располагается лаборатория по изготовлению самодельных взрывчатых устройств и оружия. По адресу отправилась группа под руководством начальника управления по борьбе с экстремизмом и терроризмом МВД Дагестана, подполковника милиции Гаджи Абдуразакова и майора милиции Александра Грошева. Вместе с ними на место прибыли и дагестанские милиционеры, один из которых, стажёр, не был даже вооружён.Три местных милиционера остались за забором, а Гаджи Абдуразаков и Александр Грошев направились в дом. Первым шёл Гаджи. В здание вошёл осторожно, по местным обычаям сняв обувь у входной двери. Грошев оставался прикрывать товарища с улицы. Распахнулась дверь, и… три автомата ударили в упор. Абдуразаков погиб первым. Александр пытался открыть огонь, но не успел. Ничем не могли помочь и сотрудники, оставшиеся во дворе: террористы вели шквальный огонь и не давали милиционерам, укрывшимся за поленницей, даже поднять головы. Расправившись с оперативниками, бандиты выбежали на улицу и под угрозой применения оружия остановили машину, в которой ехал местный житель. Они заставили его пересесть на заднее сиденье и на большой скорости умчались в сторону гор.Операция в Каспийске стала последней в жизни Александра Владимировича Грошева.За годы службы в органах он был награждён медалями «15 лет безупречной службы», «20 лет безупречной службы», медалью Жукова. К ним добавился орден Мужества - посмертно. А на скромном деревенском кладбище в Ранино в августе 2004 года прибавилась ещё одна могила, в которой покоится прах человека мужественного, жившего по принципу «Кто, если не я».Прошло уже 18 лет со дня трагической гибели А.В. Грошева, но память о нём живёт на мичуринской земле: на здании Ранинской школы, где он учился, установлена мемориальная доска; его портрет - на памятнике в Мичуринске; бережно хранятся материалы о нём в музее воинской памяти школы № 7 города; о его жизни и подвиге рассказывается в Книге памяти… Каждый год 17 августа приезжают в Ранино к маме героя его сослуживцы, чтобы почтить память боевого товарища.17 августа 2022 г. митинг, посвященный памяти офицера, погибшего при исполнении служебных обязанностей в Дагестане, состоялся в музее Ранинской школы 17 августа.Члены ММО ТО ООО "РСВА" также побывали на памятном мероприятии, среди присутствующих был Иерей Дмитрий Быков, настоятель Покровского храма в с. Гавриловка Мичуринского района, Топильская Раиса Викторовна и Воротников Виктор Михайлович.Врип главы района Г.Д. Хубулов почтил память погибшего А.В. Грошева и возложил цветы к мемориальной доске. В этот день звучали стихи и песни в исполнении школьников, тех ребят, которые учатся сейчас в школе, что взрастила героя.Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, майор милиции Александр Владимирович Грошев награжден медалью «За отличную службу по охране общественного порядка» и орденом Мужества (посмертно).Правление ММО ТО ООО "РСВА" придерживается мысли, что память о погибших, с честью выполнивших воинский долг, не должна посещать нас только в юбилейные даты, она должна быть постоянной.



