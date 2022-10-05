В Мичуринске состоялось открытие мемориальной доски солдату, погибшему во время проведения СВО 0 В г. Мичуринске 5 октября 2022 г. состоялось открытие мемориальной доски Харитонову Анатолию, погибшему во время проведения специальной военной операции на Украине.

Ушел из жизни Валерий Смолеев 0 На 72-м году ушел из жизни один из основателей тамбовского телевидения Валерий Александрович Смолеев.

С начала года Россельхозбанк выдал АПК более 1,2 трлн рублей 0 Россельхозбанк финансирует агросектор своевременно и в полном объеме: с начала 2022 года объем выдач превысил 1,2 трлн руб. Почти половина из этих средств - по льготной ставке. Об этом рассказал глава РСХБ Борис Листов в ходе 24-й Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень».

На заводе "КомЭк" отключили видеонаблюдение после новостей про уголовное дело 0 На мусоросортировочном комплексе "КомЭк" в Тамбовском районе с 1 октября прекращена работа объектов фото-видео фиксации, обеспечивающих контроль деятельности по обработке и захоронению твёрдых коммунальных отходов. Это произошло после того, как широкой общественности стало известно об уголовном

Тамбовчан приглашают на «Осеннюю ярмарку» 0 В предстоящую субботу, 8 октября, в Тамбове развернется «Осенняя ярмарка». Для удобства жителей и гостей региона ярмарочная торговля пройдет на центральной площадке Тамбова, рядом с Ледовым дворцом спорта «Кристалл».

По вопросам отопления в Тамбове работает горячая линия 0 С 28 сентября в городе Тамбове был объявлен отопительный сезон. В настоящее время теплоноситель поступил во многие многоквартирные дома. Пуско-наладочные работы в жилом секторе должны завершить за неделю.

Мобилизованные направились в Рязанскую область для боевого слаживания 0 Из Тамбова в Рязанскую область направилась команда мобилизованных призванных в рамках частичной мобилизации для прохождения боевого слаживания. Как отметил врио военного комиссара Тамбовской области Сергей Филатов все призванные, как правило, это граждане ранее прошедшие военную службу. По призыву,

Главу сельсовета обвиняют в служебном подлоге 0 Прокурором Сосновского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы Ламского сельсовета. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК (служебный подлог).

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве на сумму свыше 4 млн рублей 0 Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих участников организованной группы. Они обвиняются в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество, совершенные организованной группой

В Тамбовской области обновляют дороги к туристическим объектам 0 Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на территории области приводят в нормативное состояние дороги, ведущие к туристическим местам.

Руководство мусоросортировочного завода "КомЭк" подозревают в мошенничестве 0 Как сообщает издание "Блокнот Тамбов", следователи регионального УМВД расследуют уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество), возбужденное в отношении мусоросортировочного предприятия ООО «Комэк». По версии следствия, в 2020 году предприятие некоторое время не осуществляло сортировку

ФК «Спартак» обыграл тульский «Арселан-2» 0 Вчера в Тамбове состоялся домашний матч ФК «Спартак», который сразился с тульским «Арселаном-2». Это первая игра при новом главном тренере – Сергее Рыжикове, возглавившего нашу команду в конце сентября.

Ливень превратил улицы Тамбова в горные реки 0 После сильных дождей в эти выходные город Тамбов буквально поплыл. Ливень превратил улицы областного центра в горные реки. Многие жители опасались проезжать по отдельным участкам дороги, многие пешеходные переходы были под водой.

Прокуратура выявила нарушения в ходе капремонта домов в Тамбове 0 Прокуратура выявила серьезные нарушения в ходе капитального ремонта многоквартирных домов в Тамбове после обращения председателя комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артема Александров.

Центр «Белый слон» познакомил тамбовчан с восточной культурой в День образования КНР 0 Вчера, 1 октября, в Пушкинской библиотеке отметили Гоцинзе – День основания Китайской Народной Республики. В концертной программе приняли участие российские и китайские артисты, студенты тамбовских вузов, творческие коллективы и энтузиасты. Директор Фонда российско-восточной культуры Людмила

В Тамбов вернули обратно 10 мобилизованных 0 Врио военного комиссара Тамбовской области Сергей Филатов провел пресс-конференцию для журналистов. В частности, комиссар отметил, что приоритет в рамках частичной мобилизации отдаётся тем, кто имеет боевой опыт, приобретённый в ходе боевых действий. Статус призванных приравняют к служащим по

Администрация Тамбова не смогла завершить в срок губернаторский проект «Дворы Тамбовщины» 0 В городе Тамбове местные власти не смогли завершить в срок работы по благоустройству дворов в рамках губернаторского проекта «Дворы Тамбовщины». Стоимость проекта «Дворы Тамбовщины» для Тамбова в этом году составляет 188 млн рублей. Эта тема стала одной из ключевых во время последнего заседания

Член Совета по правам человека при Президенте РФ Ева Меркачёва встала на защиту юриста из Тамбова 0 Федеральный масштаб приобрело уголовное дело по факту нарушения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на получение жилья в Тамбовской области, точнее, что по делу могут привлечь не должностных лиц принимавших решения, а юриста.

Котовчанин выстрелил в окно детского сада 0 Сотрудники полиции раскрыли инцидент, связанный с тем, что житель города Котовска в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте стрелял из пневматического пистолета. Одна из пуль попала в окно детского сада, к счастью, никто не пострадал.