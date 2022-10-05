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Ушел из жизни Валерий Смолеев
Вчера, 16:00
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На 72-м году ушел из жизни один из основателей тамбовского телевидения Валерий Александрович Смолеев.
В 1975–1980 годах работал корреспондентом Тамбовского областного радио, затем пять лет в газете Тамбовского района. Вновь на радио.
В 1992–1995 годах возглавлял Тамбовскую государственную телерадиовещательную компанию.
Был одним из создателей Тамбовского телевидения. При его активном содействии появились новые теле- и радиоканалы, активно издавались газеты и журналы, создавались первые пресс-службы в структурах власти.
Прощание с Валерием Смолеевым состоится в пятницу, 7 октября, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в 12.30.
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