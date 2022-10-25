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В Тамбовской области мобилизованным начали выплачивать по 50 тыс. рублей
Сегодня, 10:57
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Мобилизованные с территории Тамбовской области начали получать региональные единовременные выплаты в размере 50 тыс. рублей.
Выплата не предполагает заявлений и подтверждений о мобилизации справками, начисляется автоматически по спискам, предоставленным из военкомата.
Выплаты перечисляют всем кого мобилизовали с 21 сентября 2022 года.
Стоит отметить, что в других регионах единовременная выплата мобилизованным достигает 300 и 500 тыс. руб.
Фото - Global Look Press
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