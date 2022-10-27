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Фермер Староюрьевского района Юрий Зубарев стал лауреатом премии Тамбовской области
Сегодня, 14:15
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Биолог и селекционер Иван Мичурин тесно связан с Тамбовской областью. Не удивительно, что региональная премия за заслуги в увеличении урожайности и сбора сельскохозяйственных культур, реализации государству и населению продукции сельского хозяйства высокого качества, повышении плодородия земель, продуктивности скота и птицы названа его именем. В 2022 году ее лауреатом стал индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства из Староюрьевского района Юрий Зубарев.
Около 40 лет трудится в сельском хозяйстве региона Юрий Зубарев. Грамотный, ответственный, предприимчивый специалист — он умело организует работу хозяйства.
Благодаря высокой культуре земледелия и эффективному использованию различных удобрений, хозяйство получает высокие устойчивые урожаи, являясь одним из лучших в районе. Стабильно растет урожайность зерновых, подсолнечника и сои.
За последние пять лет на улучшение материально-технической базы хозяйства Юрий Зубарев направил около 400 миллионов рублей. Он приобрел двенадцать зерноуборочных комбайнов и девять тракторов. В хозяйстве построены четыре ангара-зернохранилища на 25 тысяч тонн хранения, новые зерносушилки.
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