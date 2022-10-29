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Тамбовчане смогут оплатить услуги ПАО «Ростелеком» в кассах АО «ТОСК»
Сегодня, 10:10
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С 1 ноября 2022 года в пунктах приема платежей АО «ТОСК» жители Тамбова и области смогут оплатить услуги ПАО «Ростелеком».
За интернет, телефон, телевидение и другие сервисы, которые предоставляет российский провайдер, можно будет заплатить во всех 59 пунктах приема платежей, расположенных в регионе.
Демьян Ростунов, финансовый директор АО «ТОСК»
- Мы знаем, что для жителей важно иметь возможность совершать все платежи в одном месте. Это комфортно и экономит время. Поэтому мы постоянно расширяем список услуг для наших потребителей. И теперь тамбовчане смогут оплачивать услуги ПАО «Ростелеком» в пунктах приема платежей АО «ТОСК». Произвести оплату легко. При первом платеже необходимо назвать кассиру номер лицевого счета, чтобы данные занесли в специальную программу. А при следующих платежах будет достаточно и номера телефона.
Обращаем внимание потребителей, что за оплату взимается комиссия в размере 1% от суммы платежа.
Ознакомиться с адресами пунктов приёма платежей АО «ТОСК» можно на официальном сайте компании в разделе «Частным лицам». https://www.tosk.tmb.ru
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