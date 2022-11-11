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В Котовске закончили ремонт дороги на городское кладбище
Сегодня, 07:34
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В Котовске подрядчик готовится к приёмке работ по ремонту дороги на улице Сосновой, ведущей на городское кладбище. Местные жители долгие годы добивались ремонта дороги.
В 2021 году рабочие отремонтировали 500 метров дороги, в 2022 году - ещё 545 метров.
По словам субподрядчика, строители уложили дорожное полотно, заасфальтировали тротуар, установили бордюры и дорожные знаки, а также в трёх местах нанесли разметку. Ширина проезжей части - 5,5 метров, тротуара - 1,5 метра.
Фото - ПроКотовск
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