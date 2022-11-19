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В детдоме воспитанников кормили заплесневелым хлебом
Недавно прокуратура Октябрьского района города Тамбова провела проверку работы областного специализированного дома ребёнка. Специалисты выявили ряд нарушений.
В частности, воспитанников кормили холодной пищей и заплесневелым хлебом. Время изготовления продуктов не соответствовало времени, указанному на этикетках.
По итогам проверки прокуратура инициировала привлечение руководителя организации-поставщика к административной ответственности. Руководству детдома внесли представление об устранении нарушений.
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