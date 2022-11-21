Новый торговый центр в Строителе может заблокировать проезд пожарных машин к дому Комментариев: 0



Ближайший многоквартирный дом находится не в лучшем состоянии – он покрыт трещинами и близок к грунтовым водам, которые регулярно затапливают подвал. Ввиду этого стройка грозит вызвать обрушения стен. И, по словам местных активистов, есть и другие проблемы:



— Спецтехника при пожаре в таких условиях не проедет. По САНПИп подъезд к многоквартирному дому должен быть со всех сторон. Ширина участка между МКД и кафе, где, кстати, проходят все коммуникации – 30 метров, как и ширина арендуемого участка. Стройка лишит пожарных возможности быстро подъехать и припарковаться.



По заявлению пресс-службы Тамбовского района, земельный участок арендован физическим лицом на основании определения районного суда, а стройку разрешил Цнинский сельсовет. Но, несмотря на статус аренды, с января 2022 года в сети размещены объявления о продаже участка с его подробным описанием.



Для прояснения ситуации и защиты своих интересов неравнодушные жильцы дома 13 обращаются в прокуратуру, к Главе Тамбовской области и к представителю Президента. Тем временем 21 ноября строители уже начали делать ямки для ограждения – в 70 сантиметрах от фундамента.



Иван Шарапов Новый торговый центр площадью 1600 квадратных метров планируют создать в Строителе между кафе «Алазани» и домом 13 мкр. Южный. Объект возведут прямо рядом с теплотрассой, газовыми коммуникациями, канализацией и кабелями связи.Ближайший многоквартирный дом находится не в лучшем состоянии – он покрыт трещинами и близок к грунтовым водам, которые регулярно затапливают подвал. Ввиду этого стройка грозит вызвать обрушения стен. И, по словам местных активистов, есть и другие проблемы:По заявлению пресс-службы Тамбовского района, земельный участок арендован физическим лицом на основании определения районного суда, а стройку разрешил Цнинский сельсовет. Но, несмотря на статус аренды, с января 2022 года в сети размещены объявления о продаже участка с его подробным описанием.Для прояснения ситуации и защиты своих интересов неравнодушные жильцы дома 13 обращаются в прокуратуру, к Главе Тамбовской области и к представителю Президента. Тем временем 21 ноября строители уже начали делать ямки для ограждения – в 70 сантиметрах от фундамента.Иван Шарапов



