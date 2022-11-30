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Новые улицы Тамбова назовут в честь выдающихся фронтовиков
Сегодня, 09:02
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На очередном заседании 30 ноября Тамбовская городская Дума одобрила названия для двух новых улиц в перспективной застройке. Эти территории получат имена заслуженных фронтовиков региона - Александра Боднара и Якова Крейзера.
Александр Боднар (1918-2020 гг.) был пилотом бомбардировщика и участником Великой Отечественной войны. Ему довелось совершить более 300 боевых вылетов, сражаясь при Москве, Ленинграде, Сталинграде, на Орловско-Курской дуге, на Кубани и в Крыму, а также в Финляндии, Польше и Германии. В мирные годы он стал общественником, работая в сфере военно-патриотического воспитания молодёжи – и получил звание Почётного гражданина Тамбова.
Яков Крейзер (1905-1969 гг.) – Герой Советского союза, генерал, сформировавший 2-ю гвардейскую армию на тамбовской земле. Эта сила помогла разгромить немецких захватчиков под Сталинградом. После войны полководец командовал армиями различных военных округов и руководил Высшими офицерскими курсами «Выстрел».
Назвать новые улицы в честь этих двух земляков депутатам предложили местное отделение Российского военно-исторического общества и гимназия №12 имени Державина, в которой с 1975 года работает музей 2-ой гвардейской армии.
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