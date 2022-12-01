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Четвёртый месяц студенты МичГАУ не получают стипендию
Сегодня, 21:47
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Появляются все новые и новые жалобы от студентов МичГАУ, которые просят выплатить им стипендии.
«Пишет вам студент Мичуринского Государственного аграрного университета Я обучаюсь на 3 курсе и уже 4 месяц нету стипендии, и материальной помощи Разберитесь с этим вопросом пожалуйста», - жалоба от студента на сайте Главы Тамбовской области.
По информации Управления образования и науки области это связано с передачей университета из ведения одного министерства в ведение другого. Однако проблеме уже не один месяц, а её решение далеко от завершения. Студентам были перечислены стипендии за август 2022 года. Стипендии за сентябрь и октябрь не выплачены.
Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, стипендий может повлечь за собой привлечения к ответственности, как в рамках кодекса об административных правонарушениях, так и уголовного.
Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров направил в правоохранительные органы обращение с просьбой провести проверку.
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