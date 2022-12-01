Четвёртый месяц студенты МичГАУ не получают стипендию Комментариев: 0



«Пишет вам студент Мичуринского Государственного аграрного университета Я обучаюсь на 3 курсе и уже 4 месяц нету стипендии, и материальной помощи Разберитесь с этим вопросом пожалуйста», - жалоба от студента на сайте Главы Тамбовской области.



По информации Управления образования и науки области это связано с передачей университета из ведения одного министерства в ведение другого. Однако проблеме уже не один месяц, а её решение далеко от завершения. Студентам были перечислены стипендии за август 2022 года. Стипендии за сентябрь и октябрь не выплачены.



Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, стипендий может повлечь за собой привлечения к ответственности, как в рамках кодекса об административных правонарушениях, так и уголовного.



Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров направил в правоохранительные органы обращение с просьбой провести проверку. Появляются все новые и новые жалобы от студентов МичГАУ, которые просят выплатить им стипендии.жалоба от студента на сайте Главы Тамбовской области.По информации Управления образования и науки области это связано с передачей университета из ведения одного министерства в ведение другого. Однако проблеме уже не один месяц, а её решение далеко от завершения. Студентам были перечислены стипендии за август 2022 года. Стипендии за сентябрь и октябрь не выплачены.Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, стипендий может повлечь за собой привлечения к ответственности, как в рамках кодекса об административных правонарушениях, так и уголовного.Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров направил в правоохранительные органы обращение с просьбой провести проверку.



