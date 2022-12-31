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Студентам МичГАУ выплатили многомиллионную задолженность по стипендии
Сегодня, 08:21
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В декабре студенты МичГАУ наконец, смогли получить стипендию и социальные выплаты, которые с сентября прошлого года не выплачивались в связи с переходом вуза из-за смены учредителя.
Совокупные долги измерялись десятками миллионов рублей. Согласно ответу на заявление депутата Артема Александрова, который обратился в следственные органы общая сумма выплат по стипендиям за сентябрь составила — 9 млн 977 тыс. 229,44 рублей; за октябрь — 8 млн рублей и так далее.
Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации формирует состав преступления по ст. 145.1. УК РФ.
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