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Прожиточный минимум в Тамбовской области установили в размере 12 796 рублей
Сегодня, 13:07
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В Тамбовской области более чем на 500 рублей в 2023 году вырос прожиточный минимум и достиг 12 796 рублей. В частности для трудоспособных граждан он достигает почти 14 тыс. рублей, а для пенсионеров 11 763 рублей.
Прожиточный минимум – это стоимость условной потребительской корзины – ключевых продовольственных продуктов (хлеб, овощи и фрукты, сахар, соль, чай, мясо, рыба, молоко, масло), непродовольственных товаров, а также услуг, в том числе платежей за ЖКХ.
Фото - kirov-portal.ru
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