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Тамбовчане могут принять участие во всероссийском конкурсе «Наши герои»
Сегодня, 09:07
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При поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив проводится Всероссийский конкурс патриотической монументальной скульптуры «Наши герои». Участие в конкурсе может принять любой желающий. Работы принимаются в онлайн-режиме, в виде цифровых 3D – моделей скульптурных композиций и визуализации. В случае отсутствия цифровой модели, организаторы окажут поддержку по переводу в 3D.
Цель проекта – увековечить память и подвиг воинов, врачей, медсестер, рабочих тыла и волонтеров Донбасса, создать новые культурные символы страны.
По итогам конкурса будет создан альбом монументальных символов и скульптур для установки в городах Российской Федерации. Работы победителей представят на ключевых выставочных площадках страны.
Заявки принимаются до 28 февраля. С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте http://nashigeroi.site/.
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