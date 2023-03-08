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» » «Мисс Тамбовской области — 2022» стала девушка из Донецка

«Мисс Тамбовской области — 2022» стала девушка из Донецка

Вчера, 09:42
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«Мисс Тамбовской области — 2022» стала девушка из Донецка 7 марта в Драмтеатре в Тамбове состоялся финал ежегодного конкурса - «Мисс Тамбовская область — 2022» . Жюри выбрало первую красавицу региона, и ей стала Влада Зюкина, родом из Донецка.

В финале конкурса приняло участие 14 девушек. Мероприятие было организовано модельным агентством «М-Стар» при поддержке Правительства Тамбовской области.

Титул второй вице-мисс достались Дине Кочиной из Бондарского района, титул первой вице-мисс – Марии Рыбалкиной из Тамбова.

Фото Павла Васильева
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