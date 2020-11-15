|
«Мисс Грацией» стала девушка из Жердевского района
Сегодня, 08:47
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбовской области в рамках конкурса «Мисс Тамбовская область-2020» была выбрана самая грациозная конкурсантка. Большинством голосов титул «Мисс Грация» получила девушка из Жердевского района Елена Мезенцева.
В рамках данного этапа конкурсантки дефилировали, танцевали и прошлись в купальниках.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.