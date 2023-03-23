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В Тамбовской области ожидается аномально тёплая погода
На этих выходных в Тамбовской области нас ожидает очень теплая погода, так в субботу днем температура поднимется до 14 градусов тепла, а ночью не опуститься ниже 7 градусов.
В воскресенье нас ожидает пасмурная погода за то температура воздуха прогреется до 17 градусов тепла. Ветер южный со скоростью 8-13 м/с.
Фото: Блокнот Тамбов
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На этих выходных в Тамбовской области нас ожидает очень теплая погода, так в субботу днем температура поднимется до 14 градусов тепла, а ночью не опуститься ниже 7 градусов.
День работника культуры в России отмечается ежегодно 25 марта с 2008 года. Праздник был учрежден указом президента РФ от 27 августа 2007 года.
Сегодня глава Рассказово Алексей Колмаков сложил свои полномочия, он руководил муниципалитетом с 2010 года. Стоит отметить, что Алексей Колмаков сложил полномочия досрочно, последний раз он был избран руководителем города в 2020 году.
Тамбовский областной суд частично удовлетворил иск жительницы Токарёвского района к ОАО «Токарёвская птицефабрика», поддержав её требования в части компенсации морального вреда.
Глава Тамбовской области Максим Егоров провел заседание антинаркотической комиссии, на которой рассмотрены итоги мониторинга наркоситуации в области и определены задачи по стабилизации наркотической обстановки в 2023 году.
Прокуратура г. Моршанска Тамбовской области провела проверку соблюдения жилищного законодательства по обращению матери пятерых детей.
Прокуратурой Знаменского района проведена проверка по обращению местной жительницы о ненадлежащем оказании муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории».
Суд удовлетворил исковые требования пострадавших в рамках присуждениям им компенсации за причиненный вред вследствие употребления некачественной продукции, изготовленной в одном из кафе города Рассказово.
Вчера депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров встретился с председателями советов многоквартирных домов на пересечении улиц 3-й Линии и Широкая по вопросу реализации программы благоустройства «Дворы Тамбовщины».
Вопросы социальной догазификации рассмотрели на заседании регионального штаба по газификации, которое прошло в Токаревке под председательством Главы Тамбовской области Максима Егорова.
С 27 марта может уйти в отставку глава города Рассказово Алексей Колмаков, который руководил городом с 2010 года. Издание «Коммерсантъ» сообщает, что Колмаков решил покинуть должность по состоянию здоровья.
Работа «Школы молодого управленца» организована благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на платформе «Точка кипения» при Тамбовском государственном техническом университете. Здесь стартовал третий сезон обучения.
В Никифоровском районе около реки Польной Воронеж рядом с ул. Лесная в селе Екатеринино обнаружены тела мужчины, разыскиваемого как без вести пропавшего, и женщины, личность которой пока не установлена.
В текущем году Фонд капитального ремонта Тамбовской области планирует провести работы в 436 многоквартирных домах нашей области. На эти работы будет направлено более 1 млрд рублей, что вдвое больше, чем в предыдущем году. Жилищные условия смогут улучшить более 3500 семей.
Из-за активного таяния снега в этом году мы столкнулись со значительным паводком на территории Тамбова, который осложняют такие проблемы, как неправильное планирование территории под застройку, когда многие ручьи (реки) были засыпаны, и отсутствие ливневок в новых микрорайонах.
По данным регионального отделения Банка России на начало 2023 года в Тамбовской области открыто 1235 счетов эскроу. Остатки средств на таких счетах составили свыше 3,2 млрд рублей.
Тамбовский государственный технический университет вошел в число вузов России, которые будут представлять «Зелёную лигу». Университет стал лучшим благодаря активной деятельности экологического движения волонтёрского центра «BeNature» ТГТУ. Всего отобрано 40 экоклубов при вузах России.
Вначале апреля на базе Тамбовского молодежного театра выступят гости из Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова. Студенты государственного университета покажут тамбовскому зрителю два спектакля и проведут класс-концерт.
В ближайшие часы в Тамбовской области будет сохраняться сильный туман, затрудняющий движение транспортных средств, особенно на трассах. Видимость при таком тумане составит 200-500 метров.
Укрепляется сотрудничество между Тамбовской областью и Крымом, как по экономическим, так и по гуманитарным вопросам. В частности, развиваются деловые контакты, проводятся взаимные бизнес-миссии, идёт обмен опытом в решении актуальных задач в сфере труда и занятости.
Обучающийся Инжавинской средней общеобразовательной школы Анатолий Ануфриев и дизайнер ИП «Крюк Е.И.» Юлия Спиридонова вместе с финалистами из других регионов поборются за победу в первом сезоне Всероссийского конкурса по поиску и развитию талантов в игровой индустрии. Финал проекта «Начни игру»