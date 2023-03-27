Ветераны Афганской войны передали одной из бригад автомобиль УАЗ-469 Комментариев: 0



Безусловно, ветераны Афганской войны не могут оставаться безучастными ко всему тому, что происходит сейчас. Мы прикладываем массу усилий, что бы поднять дух патриотизма, что бы направить интересы молодежи на получение хорошего образования и занятия спортом, что бы поднять на прежний уровень престиж службы в вооруженных силах РФ.



Но не только словом, но и делом помогают наши ветераны воинам, участвующим в специальной военной операции. Было собрано немало средств, куплены и переданы на передовую необходимые вещи. И вот сейчас ветераны Афганской войны передали одной из бригад Тамбовщины автомобиль УАЗ-469. Мы очень гордимся нашими бойцами и будем продолжать делать все возможное, что бы помочь им в такое нелегкое время! Каждое поколение, так или иначе, сталкивается с необходимостью защищать интересы своей страны и своего народа. Вот уже второй год наши бойцы исполняют свой воинский долг на территории Украины.Безусловно, ветераны Афганской войны не могут оставаться безучастными ко всему тому, что происходит сейчас. Мы прикладываем массу усилий, что бы поднять дух патриотизма, что бы направить интересы молодежи на получение хорошего образования и занятия спортом, что бы поднять на прежний уровень престиж службы в вооруженных силах РФ.Но не только словом, но и делом помогают наши ветераны воинам, участвующим в специальной военной операции. Было собрано немало средств, куплены и переданы на передовую необходимые вещи. И вот сейчас ветераны Афганской войны передали одной из бригад Тамбовщины автомобиль УАЗ-469. Мы очень гордимся нашими бойцами и будем продолжать делать все возможное, что бы помочь им в такое нелегкое время!



