Депутаты призывают к поэтапному решению проблемы подтопления Тамбова Комментариев: 0



Согласно последнему ответу городской администрации на этот вопрос, адресованному Тамбовской городской Думе, строительное освоение территорий и эксплуатация зданий и других объектов, расположенных на слабопроницаемых грунтах, практически всюду сопровождается накоплением влаги в грунте и поднятием уровня грунтовых вод, даже если до начала освоения территории грунтовые воды отсутствовали. Еще одной причиной этой проблемы являются незаконные строения и засыпка русел рек и ручьев.



Состояние ливневой канализации оценивается как очень изношенное. Кроме того, фактическая покрытость автодорог "ливневкой" составляет менее 15%. Забитость коллекторов по всему городу составляет примерно 40%, а в некоторых местах даже до 100%.



Городская администрация произвела предварительную оценку стоимости работ по реконструкции ливневой канализации на различных участках города с привлечением подрядных организаций. Приближенные цифры таковы: на участок улицы Советской от Комсомольской площади до улицы Лермонтовской потребуется около 44,317 миллионов рублей, на Комсомольской площади - 2 миллиона рублей, на улице Карла Маркса от Лермонтовской до Максима Горького - 15,859 миллионов рублей, на улице Коммунальной - 31,884 миллионов рублей и на улице Интернациональной - 14,66 миллионов рублей. Итого, общая сумма составляет около 108,72 миллионов рублей.



«Проблемы, связанные с подтоплением целых микрорайонов из года в год усугубляются. Как мы знаем, есть два блока вопросов, с этим связанных. Первый блок — это незаконное строительство сооружений на руслах рек и ручьёв (например, на ручье Собачьем в микрорайоне ТЭЦ). Второй блок — высокая степень износа системы водоотведения городской и ливневой канализаций, которые за последние 50 лет не модернизировались, напротив — увеличилась нагрузка на них за счёт подключения новых микрорайонов. Проблему нужно решать поэтапно: первое — со сносом или переносом строений на ручьях, поскольку их нахождением там недопустимо, второе — с расчисткой этих ручьёв и русел рук, и третье — с модернизацией систем водоотведения. Вот три направления, которыми надо заняться, ставить в план конкретные работы, а не просто из года в год констатировать проблематику», — считает Александров. В городе Тамбове существует сложная проблема подтопления грунтовыми водами, которая была многократно поднята депутатами в интересах жителей, как весной текущего года, так и в прошлом. Эта проблема не нова, но она особенно остро проявляется в последний год.Согласно последнему ответу городской администрации на этот вопрос, адресованному Тамбовской городской Думе, строительное освоение территорий и эксплуатация зданий и других объектов, расположенных на слабопроницаемых грунтах, практически всюду сопровождается накоплением влаги в грунте и поднятием уровня грунтовых вод, даже если до начала освоения территории грунтовые воды отсутствовали. Еще одной причиной этой проблемы являются незаконные строения и засыпка русел рек и ручьев.Состояние ливневой канализации оценивается как очень изношенное. Кроме того, фактическая покрытость автодорог "ливневкой" составляет менее 15%. Забитость коллекторов по всему городу составляет примерно 40%, а в некоторых местах даже до 100%.Городская администрация произвела предварительную оценку стоимости работ по реконструкции ливневой канализации на различных участках города с привлечением подрядных организаций. Приближенные цифры таковы: на участок улицы Советской от Комсомольской площади до улицы Лермонтовской потребуется около 44,317 миллионов рублей, на Комсомольской площади - 2 миллиона рублей, на улице Карла Маркса от Лермонтовской до Максима Горького - 15,859 миллионов рублей, на улице Коммунальной - 31,884 миллионов рублей и на улице Интернациональной - 14,66 миллионов рублей. Итого, общая сумма составляет около 108,72 миллионов рублей.— считает Александров.



