Эксперты отмечают, что проблема с подтоплением Тамбова может приобрести разрушительные масштабы Комментариев: 0



Эксперты отмечают, что при сохранении существующего подхода к системе водоотведения проблема с подтоплением Тамбова может приобрести необратимые и разрушительные масштабы. Это может выражаться в подтоплении целых микрорайонов не только в определенные времена года, но и на постоянной основе, что в отдельные частях города мы уже наблюдаем.



На «севере» ситуация усугубляется отсутствием разветвлённой системы ливневых коллекторов, уничтожением оврага русла реки Студенец, а также застройкой лога исчезнувшей реки Пяшкилька в районе «Звездного».



По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, если не предпринять комплекс мер по устранению первопричин возникновения проблем, связанных с подтоплением Тамбова, дальше будет хуже, поскольку жилые микрорайоны располагаются там, где ранее протекали реки и были болота, а застройка без учета гидротехнических особенностей все продолжается и продолжается.



«В число мер должны входить снос незаконных построек на руслах водоемов и в их охранных зонах, увеличение обводнения канала Цны, проведение гидротехнических работ по очистке русел ручье и рек города и другие мероприятия», - считает Александров. Из-за активного таяния снега в этом году мы столкнулись со значительным паводком на территории Тамбова, который осложняют такие проблемы, как неправильное планирование территории под застройку, когда многие ручьи (реки) были засыпаны, и отсутствие ливневок в новых микрорайонах.Эксперты отмечают, что при сохранении существующего подхода к системе водоотведения проблема с подтоплением Тамбова может приобрести необратимые и разрушительные масштабы. Это может выражаться в подтоплении целых микрорайонов не только в определенные времена года, но и на постоянной основе, что в отдельные частях города мы уже наблюдаем.На «севере» ситуация усугубляется отсутствием разветвлённой системы ливневых коллекторов, уничтожением оврага русла реки Студенец, а также застройкой лога исчезнувшей реки Пяшкилька в районе «Звездного».По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, если не предпринять комплекс мер по устранению первопричин возникновения проблем, связанных с подтоплением Тамбова, дальше будет хуже, поскольку жилые микрорайоны располагаются там, где ранее протекали реки и были болота, а застройка без учета гидротехнических особенностей все продолжается и продолжается.считает Александров.



