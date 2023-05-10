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Подрядчика будут судить за хищение 1,2 млн бюджетных рублей
По информации, предоставленной региональной прокуратурой, генеральный директор подрядной организации будет представлен перед судом в Тамбовской области по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, которое он, предположительно, совершил с использованием своего служебного положения.
В соответствии с версией следствия, в 2017 году подрядчик был ответственным за обустройство 13 пешеходных переходов с использованием искусственного освещения в рамках государственного контракта. По его предположению, он завысил стоимость материалов и похитил часть бюджетных средств, что привело к ущербу бюджету Тамбовской области на более чем 1,2 миллиона рублей.
Сотрудники регионального УФСБ России выявили и раскрыли данное преступление. Теперь подсудимый должен ответить за свои действия в суде.
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По информации, предоставленной региональной прокуратурой, генеральный директор подрядной организации будет представлен перед судом в Тамбовской области по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, которое он, предположительно, совершил с использованием своего служебного положения. В
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