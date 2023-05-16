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Власти заявили о восстановлении уровня воды в Цне
Уровень воды в Цне в пределах города сейчас находится на уровне, соответствующем средним многолетним показателям. Эта информация была объявлена в Правительстве Тамбовской области.
Временная перемычка, установленная на плотине в Пригородном лесу Тамбова, помогла повысить уровень воды. Однако, поскольку данная конструкция не является постоянной, она не может выдерживать значительные нагрузки, и поэтому восстановление уровня воды будет происходить постепенно. На данный момент на этом участке было установлено около 200 блоков, расположенных в трех рядах. Главная цель создания перемычки заключалась в создании преграды для течения реки выше.
Согласно заявлению главы региона, Максима Егорова, все работы по капитальному ремонту плотины будут строго контролироваться, чтобы быть завершенными в оговоренные сроки.
Фото: Алексей Бучнев
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