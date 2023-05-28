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В Тамбове появилась улица им. Александра Боднара
Сегодня, 10:24
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В микрорайоне Уютный, на севере города Тамбова, одной из улиц было присвоено имя выдающегося участника Великой Отечественной войны и Почетного жителя города Александра Боднара. Данная улица начинается от улицы Свободной и тянется в северо-западном направлении на протяжении 395 метров до улицы Агапкина, проходя мимо жилого многоквартирного дома №11.
По информации, в течение трех дней данные об адресе данного объекта будут внесены в государственный адресный реестр.
Александр Боднар всю свою жизнь посвятил военно-патриотическому воспитанию молодежи, работе в общественных организациях ветеранов города и района, а также активной общественной и журналистской деятельности.
В годы войны Александр Боднар совершил 300 боевых вылетов, включая 60 вылетов во время Сталинградской битвы. Он также был участником Парада Победы, состоявшегося 24 июня 1945 года в Москве. За свои подвиги Александр Николаевич был удостоен орденов Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, а также трех орденов Красной Звезды. Кроме того, ему были вручены медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны» I степени, «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда» и «За оборону Сталинграда».
Фото: РОСПАТРИОТЦЕНТР
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