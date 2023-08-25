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» » Центральную улицу в Периксе засыпали фрезой

Центральную улицу в Периксе засыпали фрезой

Сегодня, 10:56
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Центральную улицу в Периксе засыпали фрезой На Центральной улице в Периксе были проведены работы по улучшению инфраструктуры. Специалисты успешно провели ремонт участка протяженностью 600 метров. Долгое время дорога находилась в плохом состоянии, но с помощью фрезы её укрепили, чтобы горожане могли без труда добираться до своих домов даже в непогоду.

В ответ на обращения граждан здесь было выполнено выравнивание профиля автогрейдером и насыпано дополнительное покрытие с помощью фрезы. Группы рабочих трудились в три смены, чтобы оперативно завершить задачу.

В местной администрации подчеркнули, что с начала весны около 60 окраинных улиц в Тамбове были выровнены с использованием дорожной фрезы.
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